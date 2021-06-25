Хабаровчане «серебряного возраста» отвоевали эликсир молодости

Если раньше такие мероприятия называли игровой программой, то сегодня по-молодежному - «квестом». И если в праздник вложили часть души и игротехники и сами участники, то хорошее настроение гарантировано.

Рецепт молодости

В центре работы с населением «Исток» пригласили хабаровчан «серебряного возраста» в сказку. И они откликнулись. И не только жители Железнодорожного района, приехала даже команда из поселка им. Горького. Это уже стало традицией: клуб «Исток» собирает на свои мероприятия самых «шухарных» горожан со всего города. Так отметили хабаровчане Международный день сказок.

Даже язык не поворачивается называть их пенсионерами или пожилыми гражданами. Глаза у всех горящие, костюмы яркие, кричащие. Это же сказка, а в ней все можно, главное, чтобы добро победило, а для всякой Василисы Прекрасной свой Иван-царевич был заготовлен, чтобы деятелен да егозлив был.

Для мероприятия горожане подготовили специальные костюмы - сказочные. А кто-то и корыто настоящее прихватил, и самую первую стиральную «машину» - доску, которая помимо основного назначения может применяться и как музыкальный инструмент, и как ударный.

Это если рядом скалки нет, а особи мужского пола немного нужно подрихтовать понимание порядка и кто главный на этом свете. В этом ключе, конечно, дамы не шалили. Во-первых, праздник - и так полно всякой нечисти сказочной, а во-вторых, мужчин немного было, аж два. Их беречь нужно. Один из мужчин - глава семьи Булатовых - пришел в костюме медвежонка. В этом году он с супругой отпраздновал золотую свадьбу.

Пять команд горожане назвали в честь любимых сказок – «Репка», «Теремок», «Красная Шапочка», «Сказка о царе Салтане». Задачу по сбору ингредиентов для зелья выполнили на пятерку. У Красной Шапочки среди груды посылок нужно было найти коробочку с заветными пирожками. Наших женщин на мякине не проведешь! Уж если у мужиков своих заначки наверняка находили, то у невинной Шапки сам Бог велел нужную коробку обнаружить.

Что касается Бабы Яги, то и тут сноровка женская нужна была. Для того чтобы вырвать волшебную куриную лапку, нужно было выиграть у Яги в футбол, правда, без мяча! И не таких вокруг пальца обводили - сноровка десятилетиями на мужьях оттачивалась!

У Змея Горыныча участницы квеста выигрывали волшебные когти. Емеля за сноровку награждал рыбьей наживкой, а царевны Несмеяны - пузырьками со слезами.

Несмеян набралось на целую вокальную группу. Эту сказочную героиню представляли певуньи из истоковского ансамбля «Каравай». Уж засада – так засада. Но и тут участницы квеста победительницами вышли – перепели, рассмешили. Обязательная задача — поколдовать у Березки, поводить хоровод. Это, конечно, все выполнили.

Эх, жалко, что пожарные, скорее всего, запретили бы горящую избу, да и лошади негде разбежаться около центра по работе с населением «Исток», где проходила сказочная программа. Разве что пони? Нет, для наших женщин пони на скаку останавливать – так, подделка.

Да и летняя площадка рядом с «Истоком» проблемная. Сотрудники мусор уберут, скамейки отремонтируют, а чуть стемнеет, набегут жители из близлежащих домов, лавки поломают, банок из-под пива набросают, а тинейджеры бездарными каляками-маляками все разрисуют, да еще и на эстраде напрудят. Привести бы эту площадку в порядок, духовой оркестр пригласить бы да устраивать танцы для тех, кому за... Говорят, что когда-то такое было, в далекие советские времена.

Победили все шесть команд, а как же иначе? Если говорить о подарках, то помимо сладких призов, песен в исполнении вокального ансамбля и любимого артиста краевого Музыкального театра Никиты Туранова участники этих сказочных «гонок» получили заряд хорошего настроения - лучшего эликсира молодости

Главный по сказкам

По словам Игоря Авраменко, художественного руководителя, центр «Исток» стал родным домом не только для горожан «серебряного возраста», там занимаются в разных кружках и студиях до 300 человек.

- Занимаюсь любимым делом. Главное для меня, чтобы люди уходили от нас с хорошим настроением. К нам приходят не только жители близлежащих домов, приезжают со всех уголков города. Сегодня в квесте принимали участие команды из поселка им. Горького, со второго Хабаровска, из Центрального района, Совета ветеранов Железнодорожного района.

Была такая история. Позвонила женщина и сказала, что у нее есть костюм, но нет команды. У Игоря в социальной сети WhatsApp есть специальная группа постоянных участников мероприятий центра. Он кинул клич. В итоге появилась команда. Люди познакомились и сдружились на мероприятии.

- Я с ними как с подружками: Галечка, Юлечка, Людочка. Они сами предложили: «Давай без отчества!» Им нравится. Кстати, у нас есть кружок, куда они могут прийти и бесплатно научиться пользоваться смартфонами, выходить в Интернет, искать полезную информацию и, конечно, быть пользователями WhatsApp, отправлять сообщения. Платных кружков у нас нет для пенсионеров, все бесплатное. Приходите, обучайтесь и веселитесь.

Глоток молодости

Когда все ингредиенты были собраны, на сцене представители всех команд побросали в котел собранные во время квеста волшебные ингредиенты и сварили эликсир молодости, самый настоящий. А потом, конечно, его разлили по кувшинам, чтобы каждому достался глоток этого напитка. Конечно, получился простой отвар шиповника, но разве это главное?

Жизнь продлевают не только снадобья, таблетки и клистиры, а еще и хорошее настроение. Конечно, можно лежать на диване, изредка выходить на лавочку во двор подышать свежим воздухом и поненавидеть более молодых соседей, но разве это жизнь?

- Мероприятия в центрах по работе с населением - а их у нас шесть - проводятся каждый день. Они разного уровня. Отдельные, более камерные, проводим для семей, - рассказала Лела Круш, начальник управления социальной работы с населением администрации Хабаровска. - На наши центры особый спрос у пожилых жителей, потому что мы там создаем условия для их активного долголетия. В фестивале принимает участие много людей очень преклонного возраста. Они часто одиноки. Именно в центрах они продолжают социальные отношения, занимаются творчеством. Все это им продлевает жизнь. Иногда одиночества находят друг друга и появляются семейные пары.

Юрий Вязанкин