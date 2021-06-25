В Хабаровском крае возвращают 50% стоимости путевки за детский отдых

В сезоне-2021 в Хабаровском крае детей и подростков могут принять 14 загородных лагерей, 10 лагерей труда и отдыха и 346 лагерей с дневным пребыванием.

Нет, я понимаю, что такое загородный отдых, и даже в курсе, что такое трудовой лагерь с отдыхом. Но что такое «лагерь с дневным пребыванием»? Оказывается, такого инновационного понятия удостоились в основном бывшие пришкольные площадки. Таким образом, в 2021 году количество летних лагерей в крае составит солидную цифру - 370 штук.

Сколько детей проведут летнюю смену на свежем воздухе, а сколько «на асфальте», уже известно. За городом, вполне возможно, отдохнут менее 10 тысяч детей. Всего планируется охватить организованным отдыхом более 50 тысяч школьников.

С 25 мая работает программа по 50-процентному возврату денег за детский отдых (возвращают не более 20 тысяч рублей). Условия просты: родители должны оплатить путёвку картой «Мир», но только в те лагеря или через те турфирмы, которые указаны на сайте мирпутешествий.рф. Будьте внимательны - пятидесятипроцентный возврат сумм предусмотрен за стационарные лагеря, включенные в Государственный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. В случае если путевка куплена через туроператора, 50% вернут, если тот числится в Едином федеральном реестре туроператоров.

На возврат части средств за путевки, купленные до 25 мая включительно, написать заявление необходимо с 15 июня до 20 октября 2021 года. Сделать это возможно через портал госуслуг, приложив чеки или бланк строгой отчетности, но не раньше окончания поездки ребенка в лагерь.

Очень здорово, что в крае понимают всю актуальности детского здоровья. Вот только меня напрягает количество: не маловато ли будет? В 1985 году, по данным Хабаровской краевой туристско-экскурсионной фирмы «Хабаровой турист», только на стыке территории Краснофлотского и Хабаровского районов насчитывалось детских летних заведений отдыха 17 единиц!

Здоровое поколение села Сергеевка

В сторону Бычихи (это еще одно направление загородного отдыха) и за ней находилось 10-12 зон детского отдыха. В цифрах могу ошибиться, пока что нет документально подтвержденных данных. По примерной оценке, только в ближайших пригородах и чуть далее от Хабаровска не так давно (30 лет - не срок) функционировало более 25 летних загородных лагерей отдыха для детей, что сравнимо со всеми лагерями по Хабаровскому краю на сегодняшний день.

Но в прошлом году из-за пандемии и того не было – в Хабаровске собирались открыть три места коллективного отдыха детей. «Готовы к приему ребят загородные лагеря - «Олимп», «Мир детства» и им. Олега Кошевого. Запланировано, что как только будет можно, начнут работу 85 учреждений образования. 74 школы уже получили заключения Роспотребнадзора, включены в реестр», - рассказывала в начале июля 2020 года Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам. В 2019 году на пришкольных площадках, загородных лагерях, трудовых бригадах, центрах работы с населением, подростково-молодежных клубах при деле и под присмотром было 84% школьников города.

И тут стоит вспомнить опыт прошлых лет. 100 лет назад, на заре нового государства, вся медицина была платной. Оздоровительных детских заведений не было вовсе – по стране после Гражданской войны гулял НЭП. Как и что с этим делать - никто не знал. И тут специфическая организация - Коминтерн - «пошла с козырей».

16 июня 1925 года на берегу Крыма в урочище Артек, на голой наглости и энтузиазме, в четырех армейских брезентовых палатках открыли первый в истории лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом. И в том же году СССР начал массовые прививки вакциной БЦЖ в первую очередь подрастающего поколения, потом и всего населения. С 1928 года в советской России прививать БЦЖ стали всех новорожденных. Туберкулез быстро задавили, а Всесоюзный пионерский лагерь остался и работает до сих пор. Расходы на образование в молодой и нищей стране столетней давности составляли от 12 до 14% бюджета. Может, повторим?

Хотелось бы. Но тут пренеприятное известие: в лагере «Артек» вспышка ковида. Правда, как прозвучало по центральным каналам ТВ, «в легкой форме, заболевших изолировали, детский лагерь «МДЦ Артек» продолжает работу». В Хабаровске своя атмосфера – 5-я гимназия закрыта на карантин в связи с обнаружением в ее стенах коронавируса. Да и пока перспективы летних смен туманны, ведь заболеваемость ежедневно растет.

Андрей Дунаевский

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