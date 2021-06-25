Хабаровским «Лужникам» исполнилось 35 лет

Казалось, это было совсем недавно. А минуло уже тридцать пять лет. Именно тогда, в июне 1986 года, в Первом микрорайоне краевого центра появился стадион «Юность». Автор этих строк, как старожил данного жилмассива, хорошо помнит, как начиналось строительство сооружения, каким выглядел стадион в первые свои годы и главное - каким он стал.

Стадион строили на болоте

Сейчас это современный спортивный комплекс, который с чьей-то легкой руки многие называют хабаровскими «Лужниками». Два футбольных поля с искусственным покрытием (большое и для игры в мини-футбол), электронное табло, высококлассные беговые дорожки, обновленный бассейн «Дельфин», современный баскетбольный центр, детская площадка и хоккейная коробка… А еще есть городок ГТО, где для сдачи нормативов имеются все необходимые снаряды.

Но все это сейчас. А ведь были времена, когда «Юность» имела, мягко говоря, непрезентабельный вид. Что представляла из себя территория будущего сооружения до его строительства? Здесь уже имелись бассейн «Дельфин», спортзал детско-юношеской школы №4 по баскетболу и подтрибунные помещения, где тренировались легкоатлеты. Рядом же - пустырь, напоминавший болото.

Вот на этом, по сути, болоте и строился стадион. Индустриальному району как раз исполнялось 50 лет, к юбилейной дате и сдавали объект. В срок все было готово. Но без недоделок, что нередко случается при спешке, не обошлось.

Участники торжественного открытия стадиона наверняка надолго запомнили ту пыль, которая поднялась, когда физкультурники пытались что-то показать на футбольном поле. Мало-мальской травой там тогда и не пахло. А потом (сооружение, помнится, поначалу принадлежало городскому отделу образования) директора на «Юности» стали меняться, как язвительно пошутил один мой коллега, так же часто, как счет в баскетбольном матче.

Одно время здесь «командовать парадом» по совместительству доверили даже тогдашнему директору бассейна «Дельфин» Валерию Пикулику, у которого и без этого проблем хватало.

Спортом на стадионе заниматься тогда было практически негде. В арсенале - лишь довольно примитивные площадки, где чаще выгуливали собак, чем били по воротам. Местные жители для своего удобства повадились срезать здесь угол и шли прямо по футбольному полю. Трава от таких прогулок лучше расти, естественно, не стала.

Дом, к счастью, не пропал

«Пропал дом» - так бы сказал профессор Преображенский из булгаковского «Собачьего сердца». Действительно, с годами сооружение при таком «уходе» могло бы превратиться неизвестно во что и, вполне возможно, пополнило бы список заброшенных стадионов, каковых в краевом центре и его окрестностях, увы, хватает.

Но спорткомплекс, к счастью, не пропал. Со временем «Юность» перешла в ведение администрации Хабаровска, да и ситуация в стране стала меняться в лучшую сторону.

Стадион действительно сейчас народный и прежде всего рассчитан на подрастающее поколение: само название «Юность», как говорится, обязывает. Днем здесь занимаются воспитанники детско-юношеских школ по легкой атлетике, конькобежному спорту, футболу. А в вечернее время на стадионе с удовольствием проводит свой досуг взрослое население.

Зимой на главной арене заливается лед, который в первую очередь предназначен для единственной на Дальнем Востоке детско-юношеской школы по конькобежному спорту. К слову, именно здесь в свое время тренировались призеры и участники Олимпийских игр Иван Скобрев, Юлия Немая и другие звезды. А после занятий конькобежцев на лед выходят все желающие, устраивается массовое катание.

Ну а летом на беговых дорожках можно увидеть легкоатлетов, среди которых тоже немало титулованных спортсменов. О преимуществах «Юности» над другими стадионами города говорит и такой факт. Еще не забыто крупномасштабное наводнение, обрушившееся на Хабаровск летом 2013 года.

Сергей Самойлюк

Дошло до того, что футболистам «СКА-Энергии» негде было проводить домашние матчи, поскольку поле стадиона имени Ленина оказалось в прямом смысле под водой. Единственным сооружением, пригодным для проведения матчей первенства ФНЛ, оказалась «Юность», приютившая у себя армейский клуб почти на два года.

Самойлюк и его команда

Кстати, директором «Юности» на протяжении 15 (!) лет является Сергей Самойлюк. Пожалуй, именно с его приходом здесь наконец-то закончилась та самая директорская чехарда, которая долгое время мешала стадиону нормально развиваться.

Кстати, Сергей Леонидович «по совместительству» еще и тренер женской футбольной команды «Арсенал», которая базируется на «Юности». Именно Леонидыч первым в Хабаровске взялся за девчачий футбол, доказав, что в эту игру могут играть не только представители сильного пола.

Поначалу, помнится, над его подопечными посмеивались. И зря! Девчонки оказались очень способными и уже через несколько лет стали громить всех подряд так, что соперницы даже боялись ехать в Хабаровск.

А однажды «арсеналочки» стали бронзовыми призерами финального турнира первенства России среди клубов первого дивизиона, за что игрокам присвоили звание «Кандидат в мастера спорта». А ведь команда, по сути, любительская.

…Проходишь мимо стадиона вечером, и душа радуется: практически каждая площадка занята. Не расходятся любители спорта даже тогда, когда сгущаются сумерки. Одна беда: забор-то небольшой – перемахнул через него человек, и уже на главной арене. А там и до беды недалеко. Ведь спорткомплекс порой привлекает внимание, увы, не только спортсменов.

Фото: Роман Панцырев

Как-то Валерий Паршин, много лет «протрубивший» в должности начальника управления по физической культуре и спорту администрации города, рассказал такой эпизод. Своими глазами он видел, как прямо на футбольном поле лежали… полуобнаженные девушки и спокойно загорали. При этом они еще покуривали и попивали пивко.

- Девушкам я, конечно, тогда тактично объяснил, что стадион - это не пляж, - вспоминал Валерий Георгиевич. - Но все это навело на мысль, что на «Юности» порядок должен быть постоянно. Иначе два газона с искусственной травой и беговые дорожки можно угробить в одночасье.

Так что стадиону в идеале нужен надежный забор. А в остальном здесь все хорошо. Сергею Самойлюку удалось создать команду единомышленников, которая делает все возможное, чтобы любители активного отдыха чувствовали себя на «Юности» как дома.

Владислав Махов

Кстати, в ближайшую субботу, 26 июня, на стадионе «Юность» планируется большой праздник по случаю 35-летия комплекса. Начало в 10 часов. Приходите, будет интересно.