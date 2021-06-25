Комсомольская управляющая компания «наказывает» весь дом из-за должников

В конце 2018 года наша газета писала о ситуации с жилым домом №47/2 на Магистральном шоссе (Комсомольск-на-Амуре). Вкратце «сюжет» можно описать так: строение разваливается, управляющая компания не хочет заниматься своими обязанностями по его содержанию. Давайте посмотрим, что изменилось.

«Да ничего не изменилось», - спойлерит местная жительница Надежда Гримак.

Не совсем. Во-первых, дом стал выглядеть ГОРАЗДО хуже. Здание как будто находится в Чернобыле. Подъезды не прибраны, стены обшарпаны, а в межпанельных трещинах можно устраивать тайники – такого они размера. Обвалившаяся штукатурка, всюду надписи, граффити, проводка со следами пожара. Рядом с домом разбитая дорога, грязь, лужи…

Во-вторых, управляющая компания поменяла свое название. Ранее она называлась «МКД-Комплекс», теперь - «Служба заказчика по МКД».

Что касается всего остального, тут да – островок стабильности в море неспокойной российской жизни. УК ничего делать не хочет, деньги собирает, а на возмущение жильцов ответ один: «У вас задолженность большая».

Даже переписка со «Службой заказчика» как будто в одни ворота. Надежда Гримак запросила копию решения общего собрания жильцов. Ее респондент ответил, что «на момент подписания [договора между УК и Центральным округом городской администрации] все квартиры в данном МКД находились в муниципальной собственности. Так как был только один собственник, общее собрание не проводилось».

А в конце написали – мол, за вами числится задолженность в размере 580 р.68 коп. Типа, чего возмущаетесь: «пятихатку» должны, а еще какие-то документы требуете?!

Принципиальные и маргиналы

«До 2012 года здание являлось общежитием, - рассказывала в конце 2018 года Надежда Гримак. – Потом людям стали раздавать квартиры. Перед этим в здании так и не сделали ремонт. И не собираются. Сказали: вы, дескать, за квартплату деньги не вносите, мы ничего и не будем ремонтировать. А как быть с теми, кто платит? Я, например, плачу. Только после того как я обратилась в суд, управляющая компания частично отремонтировала подъезд. Правда, на «тяп-ляп». В доме нет дверей, окна на первом этаже заколочены досками, темнота, заходить жутко. У нас уже два раза в подъезде был пожар! Сначала дом обслуживала компания «Служба заказчика №1», однако несколько месяцев назад стало обслуживать ООО «МКД-Комплекс», которое заявляет, что у них ни на что нет денег. В подъезде не убирают, стены не белят, собрания жильцов не проводят».

Корни тотального непонимания между УК и жильцами нужно искать именно в этом рассказе. ООО не хочет ремонтировать дом, потому что жильцы не платят за обслуживание. Некоторые люди (и я лично таких знаю!) действительно не раскошеливаются из-за «принципа». А кто-то не отдает долги, потому что строит карьеру маргинала.

Но как быть с теми, кто исправно вносит положенные деньги? Эти люди выбиваются из вышеозначенного замкнутого круга. И, к сожалению, они в данной ситуации наиболее пострадавшие. Как между молотом и наковальней. Их интересы почему-то не учитываются работниками ООО «Служба заказчика по МКД».

Сейчас жильцы дома №47/2 по Магистральному шоссе добиваются, чтобы заделали хотя бы межпанельные швы. Жуткого вида трещины наверняка создают соответствующую психологическую атмосферу: ведь кажется, будто строение скоро обрушится под собственным весом прямо на головы тех, кто внутри.

«В УК ответили, что швы заделают только по заявке, - продолжает Гримак. - Но даже когда заявка есть, я никогда не видела, чтобы швы делали нормально. Они просто закрашивают стены и называют это «сделать ремонт».

Зыбкий мир

В подъездах не только темно, но и очень сыро. Можно, конечно, опять подать в суд, но решения властного органа «управляйка» исполняет своеобразно.

«Когда суд встал на мою сторону, «Служба заказчика по МКД» все-таки сделала ремонт… Но не во всем доме, а только ремонт моей лестничной клетки и ремонт коридора на моем этаже. Я опять написала жалобу на то, что УК обязана сделать все подъезды. На это компания ответила, что у них нет денег».

Тем не менее недавно Надежда Гримак получила ответ из администрации Комсомольска-на-Амуре, что в 2021 году в ее доме будет проведена часть работ. Так, отремонтируют панельные швы, заменят часть тамбурных дверей, установят почтовые ящики. А вот ремонт подъездов на этот год не предусмотрен…

«В этом доме - около половины муниципальных квартир, - сообщили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре. - Однако все они предоставлены гражданам по договорам социального найма. Именно на них, в соответствии с действующим законодательством, возложена обязанность оплаты за содержание и текущий ремонт жилья. Если эти граждане не выполняют своих обязательств, то УК обязана взыскивать с них имеющуюся задолженность, в том числе и в судебном порядке. Это работа управляющей компании».

Вот это, кстати, интересный вопрос: УК как-нибудь старается влиять на должников? Ведь нельзя же из-за части жильцов «наказывать» весь дом! А если все же наказывает, то, наверное, следует отказаться от услуг такой компании.

Андрей Канев

Фото Надежды Гримак