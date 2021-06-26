В России снимут аниме о хабаровской девушке-убийце

Краткое содержание грядущего шедевра: «Двадцатилетняя Аня Вдовина, сирота из Хабаровска, продана в сексуальное рабство в Японию. Хрупкая девушка бросает вызов миру якудза, преодолевает трудные испытания, становится смертельно опасным бойцом по прозвищу Амура. Чтобы отомстить своим обидчикам, Амура возвращается в Россию, где её ждёт новая угроза».

Проект в рамках программы Key Buyers Event, где в поисках партнеров свои проекты представляют российские студии и компании, представила студия R-Media. «Amura» - это совместный аниме-сериал от МТС и Первого канала при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Режиссером грядущего шедевра будет Игорь Волошин. В его портфолио такие полноэкранные блокбастеры, как «Олимпиус Инферно», «Одиссея 1989» и бесподобный сериал «Физрук». Озвучивать главных героев в аниме-сериале будут Юрий Колокольников и Елена Лядова, с японской стороны - Джунсуке Киносита. Планируется изготовить 8 эпизодов по 50 минут.

Мария Де Риттер, глава международного отдела Sputnik Vostok Production, оценила позитивные подвижки в российском кинематографе: «Растущее число российских проектов, получающих международное распространение, приведет к росту доверия к российскому производству, поэтому простое производство оригинальных высококачественных произведений и их распространение - это большая работа по повышению привлекательности России для кино- и телепроизводства». Кстати, Sputnik Vostok Production - фирма, создавшая оригинальный научно-фантастический сериал Netflix «Лучше, чем мы». Компания представит документальный фильм «Искусство изоляции» во время форума WEMW Goes to Russia.

На страничке в сети «ВКонтакте» «Официальное аниме в России» (с без малого с тринадцатью с половиной тысячами подписчиков) новость об «Амуре из Хабаровска» вызвала оживление: «Первый канал и «сексуальное рабство»... м-м... я прямо чувствую этот запах лицемерия. А если серьезно, то поглядим, каким будет выглядеть первый такой сериал, ибо первый блин - «Первый отряд» откровенно вышел комом»;

Концепт-коллаж "Амуры"

«…индустрия у нас слишком не развита. Быть может, когда это перестанет быть «событием», подтянутся нормальные сценаристы, которые смогут принести свежий взгляд»;

«МТС Медиа» и Первым каналом планируют производство первого российского аниме-сериала - на этих словах у меня сейчас закатились глаза так сильно, что я смог разглядеть свою заднюю стенку черепа. Ох, если бы мне давали доллар каждый раз, когда… имитаторы пытаются паразитировать на бренде и хотят высрать очередное первое российское аниме/ранобе и т.п...»

Другие, более внимательные зрители обратили внимание на рекламный плакат грядущего сериала:

«А на постере-то плагиат на Fate Koha Ace, персонажа Окита Содзи иллюстратора Такеучи Такаши, даже цвет глаз не изменили». В этом нет никакого секрета или злого умысла, картинка одной из первых выпадает в поисковике Google по запросу «аниме тян с мечом».

Да и авторы Амуры честно предупреждают, что это концепт-коллаж. К реальному проекту, а тем более к реальным сьемкам, которые еще и не начались, плакат никакого отношения не имеет.

И тут мне с места подсказывают, что еще в конце 90-х годов прошлого века японцы сняли пару аниме с очень похожим сюжетами: один с дивным названием «Кайт – девочка-убийца», второе - про Саву, обыкновенную школьницу, сироту и киллера. Она находится под контролем коррумпированного полицейского, который оправдывает убийства борьбой с преступностью в обход неработающих законов. Но тут в окружении Савы находятся люди, что, имея дело с ее покойными родителями, обещают девушке помочь отомстить. И все завертелось!

Да нет же ж, нет никакого совпадения с нашей Амурой! Ни по возрасту, ни по социальному положению, ни по месту действия - большая часть нашего российского аниме будет проходить на Родине. Хотя все начнется в Японии. Так и хочется затянуть в качестве троллинга: «Я календарь переверну и снова 3 сентября!» Типа: можем и повторить. Так что пусть все остальные нам завидуют: Хабаровск не только на пятитысячной купюре отметился.

Но есть отдельный вопрос про смысл и цели грядущего аниме «фром Раша виз лав»: «А почему в русском аниме-сериале не использовать сюжет с русской, а не японской культурой?» Ответ от знатока аниме прост и очевиден: «…на русской культуре не хайпанешь, потому что она даже среди своего народа уже не особо ценится, а вот на субкультуре, связанной с аниме, еще как можно».

Помнится, у нас лет 10-12 назад пытались родить свое бояр-аниме в тесном сотрудничестве с японцами. Называлась эта патриот-фильма согласно духу эпохи - «Первый отряд». Делали его, по словам автора идеи и сценариста Михаила Шприца, не быстро и за приличную сумму: «Мы потратили три миллиона долларов на производство фильма и делали его около двух с половиной лет». В нем было все, как мы любим, - СССР, фашисты, война, красные галстуки, оккультные силы, девочки в мини-платьях с мечами посреди зимы и даже слабый такой «закос под историчность». В итоге не прокатило - ни тогда, ни сегодня никому это оказалось не нужно, и аниме «Первый отряд» списали в архив. Спустя некоторое время попытались разродиться отечественным шедевром для племени младого – «Дети против волшебников». И опять не зашло.

Аниме "Первый отряд"

Хочется верить, что в третий раз попытка снять что-то этакое оригинальное, с местной спецификой окажется успешной. Мы дождемся выхода в свет хотя бы первой серии аниме «Амура» и только после внимательного и вдумчивого просмотра выскажем свое мнение. Ждать осталось недолго.

Тем более с нами все прогрессивные деятели мировой культуры. Да и Российское правительство внесло свой вклад в развитие международного сотрудничества, предоставив скидку до 40%, чтобы привлечь в страну иностранных специалистов от кино. Такие шаги предприняты в то время, когда российские фильмы и сериалы путешествуют больше, чем когда-либо – благодаря современным технологиям.

«Я ожидаю, что через пять лет Россия станет такой же известной, как Италия или Испания, особенно если правительство продолжит поддерживать отрасль и создавать больше инициатив совместного производства. Я верю, что снова международные компании начнут привозить свою продукцию в Россию, и это становится тенденцией, появятся новые компании, нацеленные на продвижение международного производства, что облегчит нашим англоговорящим коллегам работу в стране», - объявила Мария Де Риттер.

Эдуард Попов, с любовью к кинематографу

Амура не одинока!

В рамках программы Key Buyers Event в 2021 году представлен ряд российских разработок в области мультипликации, таких как:

The Golden Beehive компании SMF Studio («Союзмультфильм») - талисман города Медовые Холмы украден, его жителям угрожает несчастье. Обвиняется юная белочка Чирп, и дело берет на себя детектив Сова Софи.

«Формула для воды» компании Студия SMF («Союзмультфильм») - постапокалиптический романс о девушке, которая отправляется в путешествие, чтобы спасти своего похищенного отца - ученого, создавшего машину, которая восстановит запасы питьевой воды на планете.

Sunrise's Land компании «Продюсерский центр молодежных инициатив» - на протяжении столетия история рассказывает об осиротевшей оленеводке из российской Арктики, на протяжении всей жизни она переживает любовь, потерю, плен, созидание и распад советской эпохи. При этом остается верной своей чукотской клятве стать «настоящим человеком».