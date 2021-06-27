Пионы повышают сексуальную энергию хабаровчан

Июнь - время пышного цветения пионов

Коллега всегда приносит в офис огромнейшие букеты первых цветов.

- Сколько же у вас кустов?! – удивляемся мы.

- Да всего лишь грядка, тринадцать штук, - пожимает плечами она.

Больше десятка бутонов на одном кусте - это, считаю, хороший цветочный урожай. В чем секрет? Явно не в посадочном материале. Ведь именно взятый у коллеги кустик третий год сидит молча, надулся – радовать цветением не хочет.

Пытаюсь разобраться, какие причины заставляют пионы капризничать.

Первая: выбор места. Оно не должно быть слишком затененным. В период активного развития и цветения растению необходимо по 6-7 часов светового дня. Нарушение этого правила приводит к проблемам в химических реакциях, происходящих внутри растения.

Пионы плохо переносят сквозняки и ветер. Получается, что им будет комфортно рядом с большими деревьями, стеной или забором, но стоит выбрать такое, чтобы защита не затеняла пространство, и следить, чтобы пионы не перегревались. Да, жара капризулям тоже не нравится.

Высокое залегание грунтовых вод может привести к поражению пиона корневой гнилью (об этом расскажут почерневшие листья), в таких местах пионы сажают на гряды.

Причина вторая: посадка. Почки пиона заглубляют под уровень земли 5-6 см. Если посадить глубже, цвести не станет. Располагать почки выше этого уровня тоже чревато: могут вымерзнуть зимой.

Причина третья: полив. Особенность полива пиона заключается не в периодичности, а в объеме. Поливать растение необходимо редко, но много. Земля должна увлажниться на всю глубину вырытой для посадки ямы. Но вне зависимости от количества воды важно, чтобы жидкость сразу уходила и не застаивалась на поверхности грунта.

Причина четвертая: воздух. Возможно, пиону просто нечем дышать, а мы от него цветов требуем! После каждого полива требуется прополка и рыхление почвы на 50 см вокруг каждого куста, глубина прополки – 5 см.

Причина пятая: недокорм. Растению требуется доппитание. Его проводят два-три раза за сезон, используя удобрения по выбору: минеральные, содержащие азот, калий и фосфор, или органические в виде птичьего помета или коровьего навоза.

Ну что? Причина понятна? Пересадка требуется? Оптимальные сроки для нее – конец лета или начало осени. Посаженные в этот промежуток времени пионы успевают укорениться и подготовиться к зиме. Но имейте в виду: саженец переживет зиму, но укореняться начнет только весной, первое цветение ожидайте через год. То есть, если пересаживали летом 2021-го, рассчитывать на цветы в 2022-м не стоит.

Зато прижившиеся растения будут радовать своим цветением не только вас, но и ваших внуков. Когда те сами заделаются дачниками.

Пышных вам клумб!

Ирина Северцева

Фото Раисы Целобановой

В мире больше 6500 пионовых сортов. Они отличаются окрасом, формой и размером бутонов, количеством лепестков, но все их объединяет одно – они уникальны по красоте. А знаете ли вы символику этих цветов, которой пользуются в разных странах? Белые и светло-розовые соцветия символизируют застенчивость и некоторую стыдливость. Розовые - символ любви, заботы и нежности. Насыщенные красные оттенки считаются благородными и олицетворяют уважение, власть, достаток и благополучие.

Согласно древнему китайскому учению фэншуй, цветок олицетворяет мужское начало ян. Живые или нарисованные пионы притягивают положительную энергию и благотворно влияют на помещение. Если их разместить в секторе работы, человек начнет продвигаться по карьерной и социальной лестнице. Если поставить букет пионов в гостиной, незамужняя девушка быстро встретит вторую половинку. Он притягивает любовь и страсть. В спальне пионы повышают сексуальную энергию.