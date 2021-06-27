Как хабаровчан обманывают «кешбэк-сервисы»

Финансовые пирамиды - одна из самых опасных схем мошенничества. Несмотря на плачевно известную историю АО «МММ», крупнейшей российской финансовой пирамиды во главе с Сергеем Мавроди, люди по сей день верят в подобные схемы.

Отдых за кешбэк

В 2018 году широкой общественности стала известна история одной из крупнейших российских пирамид - сервис микрозаймов «Кэшбери». Ущерб от деятельности организации оценивается в три миллиарда рублей.

Дочь Светланы - инвалид, она родилась с одной почкой. Чтобы получать пособие, женщина не могла официально трудоустроиться. Через несколько лет семью потрясло ещё одно горе - у Светланы обнаружили онкологию. Денег на дорогостоящие операции не хватало. Отчаявшись, она решила стать участником «Кэшбери». Женщина заложила дачу, взяла кредит на миллион рублей и отдала эти деньги в руки аферистам.

- Целый год всё шло замечательно. С каждым разом я вкладывала больше и больше денег. Поначалу я была в плюсе: стабильно выводила хорошие суммы, даже приобщила к делу двух подруг, - вспоминает пострадавшая.

Единственным человеком в окружении Светланы, скептически настроенным к таким организациям, оказался её сын. После тщетных попыток убедить мать оставить это гиблое дело, он оборвал с ней все контакты. Но азарт и жажда лёгких денег взяли над женщиной верх.

Подруги Светланы работают воспитательницами в детском саду. В 2018 году они также оформили кредит на сумму в миллион рублей и стали вкладчиками крупной финансовой пирамиды. На начальных этапах женщины без труда получали прибыль. Одна из них даже съездила за границу, а вторая оплатила своей дочери год обучения в университете.

Везение длилось недолго. Когда поток средств вкладчиков естественным образом уменьшился, покрывать издержки и выплату процентов по вкладам стало невозможно - пирамида обрушилась. Сейчас Светлане 50 лет, и уже третий год её семья и подруги выплачивают большие кредиты.

- «Кэшбери» уже признана Центробанком финансовой пирамидой, но подобные сервисы по-прежнему существуют и набирают немалые обороты, обманывая на деньги большое количество людей. Я думаю, что привлечение виновных - вопрос времени, - сообщает юрист Денис Пензин. - Защититься от пирамиды можно, только не вступая в неё. А если человек всё же стал жертвой мошенников, необходимо сразу же обратиться в полицию с заявлением о привлечении к ответственности. Организаторов финансовых пирамид ждёт уголовное наказание за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, статья 159 ч. 4 УК РФ, но деньги они не вернут.

Молодые вкладчики

В эру информационных технологий обманывать людей стало проще. Если раньше тот же Мавроди тратил большие суммы на телевизионную рекламу, то сегодня Интернет позволяет сделать это быстрее и дешевле. Пользователи социальных сетей всё чаще стали жаловаться на спам-рассылки, которые пытаются привлечь как можно больше людей для получения прибыли. Жулики отправляют ссылку на видеолекцию, где рассказывается об успешном и уникальном проекте, который гарантированно принесет высокий доход.

К сожалению, всё чаще вкладчиками таких пирамид становятся молодые люди. Они бросают университет, берут кредиты и вкладывают деньги в надежде на безбедное будущее. Одной из них стала Алина М. Восемнадцатилетняя девушка узнала о кешбэк-сервисе в социальной сети «ВКонтакте».

- Мне написал парень. Сказал, что у него есть для меня интересное предложение. Начал рассказывать, что не так давно запустился новый проект по кешбэку. Он убедил меня, что это очень прибыльное дело. Отправил ссылку на видео с ограниченным доступом, которая активна три часа. В этом видео молодой человек сначала рассказывал о себе, своём бизнесе, а затем и про схему, которая гарантированно должна была вывести меня на чистый доход. Схема была простая: я вношу деньги, чтобы попасть в команду, и получаю определенный ранг. На начальном этапе я - новичок. Затем мне необходимо привлечь еще несколько человек - с каждого я получу хороший процент. Мой интернет-собеседник помог мне связаться со своим наставником и пригласил в офис, - рассказывает девушка.

Алина взяла заем и внесла 90 тысяч рублей. Из университета девушка отчислилась, посчитав, что и без высшего образования сможет хорошо зарабатывать. Затем пришлось оставить и работу официанткой, потому что времени на нее совсем не осталось. Долгое время родители не знали, чем занимается их дочь, но девушке пришлось им все рассказать.

- Когда мама узнала о том, что я стала вкладчиком кешбэк-сервиса, начался кошмар. Она была категорически против, не принимала происходящее. В мой адрес прилетело много разных оскорблений. Она называла эту компанию сектой. Чуть позже мама смирилась, но лишь потому, что хотела, чтобы я отбила свои деньги, - делится Алина.

Девушка уже год является участником финансовой пирамиды, но признавать, что это мошенническая организация и что все может в одночасье обрушиться, девушка отказывается. Не удивительно, ведь во главе таких организаций стоят грамотные психологи и манипуляторы. Они знают, как спровоцировать потенциальную жертву принести деньги, а затем и продолжать это делать как можно дольше. На вкладчиков ежедневно оказывается психологическое давление. Агрессивная реклама, бесконечные тренинги и обещания несметного богатства заставляют наивных людей поверить в сказку. Но реальность оказывается вовсе не такой, как рисуют ее организаторы. Отдавая огромные свои деньги, участники вовлекают в эти схемы ещё большее количество таких же доверчивых и финансово безграмотных людей, пытаясь выручить хоть какую-то прибыль. В итоге компания неожиданно закрывается, не оставляя за собой ни единого следа, а обманутые жертвы остаются с неподъёмными кредитами.

Предупрежден - вооружен

По словам юриста Дениса Пензина, распознать финансовую пирамиду очень просто:

- Финансовая пирамида - это организация, которая осуществляет выплаты ее членам за счёт перераспределения денежных поступлений от других членов пирамиды. Какого-либо иного источника поступления денег, кроме как вовлечение новых членов, нет либо есть, но этого заведомо недостаточно для обеспечения выплат процентов и покрытия расходов на существование пирамиды. Как правило, пирамиды работают по принципу сетевого маркетинга. Самые сливки собирают бенефициары пирамиды, рядовые члены получают деньги лишь на этапе её раскрутки.

Ирина Шатилова

Признаки, которые помогут понять, что перед вами финансовая пирамида:

Обещание высокой доходности.

Мошенники сулят доходность от вложения в разы выше, чем в среднем по рынку у ближайших конкурентов.

Компания не дает однозначную информацию о роде деятельности.

Обычно довольно сложно понять, чем именно занимается компания и откуда берутся деньги. Иногда учредители рассказывают о таинственных «инвестициях в производство», «игре на бирже» и т.д. Но подтверждения этой информации вы не получите.

Организаторы требуют первоначальный взнос за вступление или участие в системе или дополнительную оплату для перехода на новый уровень. Отсутствие информации о финансах компании.

Любая финансовая компания регулярно публикует финансовую отчетность, с помощью которой можно ознакомиться с тем, как идут дела у этой фирмы. Но вы никогда не узнаете, как идут дела с финансами в «пирамиде».

Отсутствие лицензии

Любая компания, которая занимается привлечением денег от физических или юридических лиц, должна получить лицензию. У финансовой пирамиды такой лицензии быть не может, только если поддельная.

Агрессивная реклама. Сайт в одну страницу, ссылки на несуществующие ресурсы, исключительно положительные отзывы. Отсутствие предупреждений о рисках.

Финансовые инвестиции всегда связаны с рисками, поэтому если вас об этом не предупреждают или вообще говорят, что рисков нет, будьте осторожны!