За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 182 случая заболевания коронавирусом

182 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 78 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 129

Комсомольск - 1

Верхнебуреинский район - 11

Нанайский район - 2

Охотский район - 39

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1144 койки. Свободно 213. На лечении находится 23 тяжелых пациента, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 150 393жителя края, полностью завершили вакцинацию 117 219 человек.

Всего на лечении находится 2319 человек. В том числе 931 стационарно, 1388 амбулаторно.





Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.





Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 921 случай Covid-19. 52 127 человек выздоровело.



