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За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 182 случая заболевания коронавирусом
182 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 78 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 129
Комсомольск - 1
Верхнебуреинский район - 11
Нанайский район - 2
Охотский район - 39
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1144 койки. Свободно 213. На лечении находится 23 тяжелых пациента, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 150 393жителя края, полностью завершили вакцинацию 117 219 человек.
Всего на лечении находится 2319 человек. В том числе 931 стационарно, 1388 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 921 случай Covid-19. 52 127 человек выздоровело.