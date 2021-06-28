Житель Амурска победил на всероссийском конкурсе народных мастеров

Делегация Хабаровского края достойно представила регион на Российско-китайской ярмарке культуры и искусства, которая прошла с 24-го по 26 июня в Благовещенске. Одним из мероприятий ярмарки стал IV Всероссийский конкурс народных мастеров «Дальний Восток мастеровой». В номинации «Резьба по дереву» победил Вячеслав Бельды из Амурска.

Всероссийский конкурс стал площадкой для обмена опытом и общения между представителями Амурской, Иркутской, Тюменской областей, Камчатского, Хабаровского краев и других регионов, объединив более 50 участников. В этом году были впервые проведены мастер-классы членов жюри – ведущих специалистов в области декоративно-прикладного искусства из Москвы, Санкт-Петербурга и Барнаула.

Традиционным осталось и главное событие – конкурс мастеров, которые на глазах у публики и членов жюри создавали изделия в номинациях: «Гончарство», «Глиняная игрушка», «Художественная обработка природных материалов», «Текстильная кукла» и других. Лучшим в номинации «Резьба по дереву» стал Вячеслав Бельды из Амурска.

Хабаровский край на фестивале также представили ведущие коллективы и солисты Русского оркестра краевой филармонии, фолк-фьюжн проекта «Красные бусы», Хабаровского краевого музыкального театра, специалисты Хабаровского краевого музея им. Гродекова и Дальневосточной государственной научной библиотеки.

– Российско-китайская ярмарка культуры и искусства проводится уже много лет и традиционно вызывает огромный интерес. Соседство дальневосточных регионов с КНР – это не только возможность ближе узнать культуру и обычаи этой страны, познакомить жителей Китая с нашими творческими успехами, но и огромная ответственность за сохранение и развитие дружбы между нашими странами, укрепление культурных связей, – отметил министр культуры края Юрий Ермошкин.

Напомним, Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» традиционно проходит на территории города Благовещенска и города Хэйхэ. В нем участвуют творческие коллективы, писатели, художники, деятели культуры не только Дальневосточного федерального округа, но и всей России.



