Первое заседание Общественной палаты V созыва состоялось в Хабаровске

Михаил Дегтярев принял участие в первом заседании Общественной палаты Хабаровского края V созыва. Оно состоялось в Доме официальных приемов правительства региона.

- Сильное гражданское общество – это не только гарант политической стабильности, это инициатор экономических и социальных преобразований в крае. А Общественная палата края за девять лет своей работы стала авторитетной площадкой, на которой обсуждаются и реализуются значимые инициативы активных и неравнодушных граждан. Быть членом Общественной палаты – ответственная и тяжелая задача. Итоги работы прошлых составов говорят о колоссальном накопленном опыте, - сказал, обращаясь к членам Общественной палаты, глава региона.

Врио губернатора отметил деятельность Общественной палаты в условиях пандемии. Члены палаты оказывали гуманитарную помощь нуждающимся, пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям и одиноким матерям. На протяжении прошлого года проводился мониторинг цен на продукты питания и мониторинг дезинфекции подъездов домов. Общественники шили маски для медучреждений; информировали граждан о мерах по профилактике заболеваемости.

В V созыве Общественной палаты – обновление на две трети: 22 человека из 33 вошли в нее впервые. В нынешнем составе – представители шести районов края, это рекорд (ранее входили представители двух районов). Председателем Общественной палаты переизбрана председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко, которая в Общественной палате со дня ее создания.

Среди новых членов много значимых общественных деятелей. Например, главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко, заместитель председателя экспертно-консультативного совета при губернаторе края Юрий Матвеев, исполнительный директор Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Татьяна Чукавина, ректор Хабаровского краевого института развития образования Надежда Щелкун.

Самой юной участнице Анастасии Брага 24 года, старейшему члену Общественной палаты Альбине Коровиной в декабре исполнится 80 лет.



