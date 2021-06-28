Цена на топливо на ДВ «кусается», потому что большую его часть экспортируют





Комсомольский, Хабаровский, Ачинский и Ангарский НПЗ отправляют большую часть топлива на экспорт, в связи с чем оно на Дальнем Востоке значительно дороже, чем в других регионах, разница может доходить до 20%.

В прошлые выходные «Роснефть» снова повысила цены на своих заправках на Дальнем Востоке, прибавка составила от 45 до 80 коп. за литр топлива. Поводом для постоянного повышения цен компания называет нехватку перерабатывающих мощностей в регионе. При этом примерно 2/3 производимых на них нефтепродуктов экспортируется.

В отличие других федеральных округов на Дальнем Востоке наблюдается регулярный дефицит моторного топлива в опте. На 11 субъектов ДФО приходится лишь два НПЗ.

В итоге складывается ситуация, что в оптовом сегменте почти отсутствует конкуренция, а это приводит к реализации топлива по ценам, значительно превышающим среднероссийские. Но экспортировать топливо в тот же Китай переработчикам намного выгоднее.

К тому же Комсомольский и Хабаровский НПЗ постоянно работают на 50% своих мощностей. Поэтому в Дальневосточном федеральном округе постоянная нехватка бензина и солярки. Чтобы эту ситуацию разрешить компаниям хорошо бы модернизировать существующие заводы.

В Минэнерго РФ предлагали возобновить строительство Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), который заморозила «Роснефть». Однако вряд ли запуск этого завода повлияет на появление топлива на заправках. Разве что государство профинансирует экспорт нефтепродуктов для «Роснефти».



