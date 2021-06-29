Более 100 млн рублей выделят из бюджета Хабаровского края на льготные авиаперелеты

Еще около 113 млн рублей выделят власти края на реализацию программы льготных авиатарифов для северных районов. Соответствующее поручение дал глава региона Михаил Дегтярев. Дополнительное финансирование позволит продлить продажу субсидированных билетов для жителей Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского и Ульчского районов до конца года.

– Поправки в бюджет уже подготовлены. В июле они будут рассмотрены Законодательной Думой края. Однако льготные билеты можно купить уже сейчас в кассах КГУП «Хабаровские авиалинии» и АО «Авиакомпания Аврора». Последняя ненадолго приостанавливала продажу, однако этот вопрос удалось уладить благодаря решению о выделении дополнительных средств, – уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Купить авиабилеты до Хабаровска и обратно по специальной цене могут жители пяти северных территорий. Для этого необходимо лично предъявить документы, подтверждающие факт постоянного проживания (не менее 12 месяцев) на территории района-участника программы. При этом тарифы по перевозкам сохранены на уровне прошлого года: 4500 рублей для взрослых, для детей от 2 до 12 лет – 3000 рублей. За год правом льготного перелета жители северных районов могут воспользоваться четыре раза.

По данным краевого минтранса, за первые шесть месяцев 2021 года реализовано 19224 билета, перевезено 15727 пассажиров. На это из бюджета региона уже направлено более 81 млн рублей.

– В прошлом году в рамках программы было перевезено более 27 тысяч пассажиров. Из краевого бюджета авиакомпаниям была выделена субсидия в размере 149,5 млн рублей. В этом году направят почти на 45 млн рублей больше – с учетом дополнительных средств финансирование программы составит 194 млн рублей, – добавили в министерстве.

Напомним также, что с 21 июня вылет в Аяно-Майский, Николаевский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы возможен только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Такая мера вызвана непростой эпидемиологической обстановкой и увеличением числа заболевших в регионе, а также риском занести инфекцию в отдаленные поселки. Жители северных районов (независимо от возраста) такое исследование могут сделать бесплатно. Средства на это выделены из резервного фонда Правительства Хабаровского края.



