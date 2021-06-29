На новую электростанцию в Тугуро-Чумиканском районе из бюджета выделили 20 млн рублей

Новая дизельная электростанция появится в отдаленном селе Удское, где в феврале этого года произошел пожар, уничтоживший основное оборудование. По решению врио губернатора края Михаила Дегтярева администрации Тугуро-Чумиканского района выделили на ее строительство 20 млн рублей. На эти средства будет установлено современное модульное здание и главный генератор. Пуско-наладочные работы предполагается провести весной следующего года.

– Оборудование для сборки электростанции привезут по морю. Сначала блочно-модульные энергетические установки доставят в село Чумикан. Оттуда уже их транспортируют в село Удское. Сейчас элементы ДЭС с необходимыми параметрами собирают на заводе-изготовителе. К 1 августа ожидается отгрузка оборудования из Москвы, – пояснили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Новая ДЭС в Удском будет модульной с двумя дизель-генераторами на 200 кВт и 320 кВт, оснащенными приборами учета электроэнергии и топлива, счетчиками моточасов. Кроме этого будет смонтирован топливный резервуар емкостью на 25 куб. метров. Для персонала оборудуют отдельный операторский модуль. Саму электростанцию снабдят современной системой автоматической пожарно-охранной сигнализации. Сгоревший дизельный генератор находился в старом деревянном здании, где не было современной защиты от пожаров.

Сейчас в Хабаровском крае действует отдельная программа по замене всех деревянных зданий, в которых установлены дизельные электростанции. По поручению Михаила Дегтярева ее профинансировали на 300 млн рублей. Таких строений в регионе 21, их все нужно заменить на современные модульные терминалы. До конца года планируется оснастить модульными электростанциями поселок Южный в районе имени Лазо, село Пуир в Николаевском районе, село Верхняя Манома в Нанайском районе.

Так, новую ДЭС построят и в селе Савинское Ульчского района, где также был пожар на электростанции. Там работы обойдутся в 15 млн рублей, которые тоже выделят и краевого бюджета. Станция обеспечит электричеством жителей сел Савинское и Монгол – более 360 человек.



