В Хабаровском крае скоро грянут «Амурские волны 2.0»

В крае началась подготовка к прохождению дождевого паводка из Амурской области

В рамках совещания в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю с представителями Хабаровского гидрометцентра, министерства строительства Хабаровского края, управлений ГО и ЧС администраций города Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Хабаровского и Нанайского районов уточнён прогноз возможных уровней воды и задачи по защите населенных пунктов от подтоплений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным Хабаровского гидрометцентра, уровень Амура с понедельника начал понемногу расти. Учитывая паводковую обстановку, сложившуюся на реках в Амурской области, ЕАО, на реке Уссури у города Хабаровска к 5-7 июля он может достигнуть отметок неблагоприятного явления и выше. По предварительному прогнозу, у краевой столицы он предположительно составит 500-550 см. У города Комсомольска-на-Амуре в период с 12 по 14 июля уровень ожидается в пределах 500-600 см. Данные прогнозных значений будут уточняться по мере прохождения гребня по территории ЕАО.

Напомним, в Благовещенске уровень реки превысил значения при наводнении 2013 года.

С учетом прогноза уточнены меры по укреплению защитных сооружений населенных пунктов, в том числе строящихся дамб в Хабаровске и Городе юности. Весь комплекс необходимых мероприятий спланирован.

«В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю проверена готовность аэромобильной группировки пожарно-спасательных подразделений, составлен план её применения при развитии паводковой обстановки в регионе. С повышением уровней воды планируется задействовать группы спасателей для мониторинга ситуации. При необходимости силы и средства спасателей могут быть направлены в населенные пункты для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению. В то же время жителям частных домовладений, расположенных в прибрежной полосе населенных пунктов, на пониженных участках местности, владельцам дачных участков на левобережье города Хабаровска следует предпринять меры по сохранению своего имущества в случае подтоплений», - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Виталий Дарчия.

Сергей Шевченко

Уровень Амура, Хабаровск: неблагоприятное явление – 450 см, опасное – 600 см.

Комсомольск-на-Амуре: неблагоприятное явление – 450 см, опасное явление – 650 см.

При угрозе подтопления необходимо:

- заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

- уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;

- принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

- очистить от мусора водосбросные канавы в районе своего дома;

- закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

- освободить подвалы от имущества и продовольствия;

- поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;

- предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

- заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

Если объявлена эвакуация:

- не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшему в зону подтопления;

- перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;

- окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками;

- не поддавайтесь панике.

После ухода воды:

- перед тем как войти в здание или дом, проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;

- проветрите помещения и просушите вещи;

- не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;

- не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спички до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;

- проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;

- не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;

- организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

В случае происшествия незамедлительно обращайтесь по телефонам «101» или «112»!