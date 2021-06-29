В Хабаровском крае НКО могут получить миллионы на «социалку»

Гранты до 2,5 млн рублей могут получить волонтеры и НКО на реализацию социальных инициатив. До 5 июля можно подать заявку для участия в Международной премии #МЫВМЕСТЕ, проводимой в рамках нацпроекта «Образование».

В продолжение Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, благодаря которой помощь в пандемию получили 6,2 млн человек, в стране объявлена одноименная Международная премия. Она учреждена по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Подать заявку на участие можно на сайте до 5 июля.

- Премия посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года и состоит из четырех треков: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и «We arе together». Таким образом, она призвана поддержать инициативы предпринимателей, волонтеров, НКО и журналистов, которые освещают социальные проблемы. Помимо грантов победители получат общественное признание, возможность участия в образовательных программах, продвижение своих проектов и не только, - сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края.

Организатором премии выступает платформа DOBRO.RU. Каждый участник может подать до четырех заявок: по одной на трек. При этом во всех треках разные номинации и свои особенности, подробнее о которых можно узнать на сайте премии. Заочная оценка работ, представленных во время заявочной кампании, пройдет с 6 июля по 1 августа, по ее итогам эксперты выберут полуфиналистов.

Полуфиналы премии пройдут на окружных Добро.Фестивалях #МЫВМЕСТЕ со 2 августа по 1 октября. Проекты и работы финалистов оценят россияне с помощью народного голосования, а также члены жюри с 15 октября по 5 ноября.

Победителей объявят 5 декабря на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ. Лауреаты трека «Волонтеры и НКО» получат гранты. Общий фонд премии – 90 млн рублей.