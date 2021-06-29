Хабаровчане встречали Купалу и провожали Ярилу на Матренихе

В нескольких верстах от Хабаровска, около студеной и чистой речки Матренихи, на живописной опушке с великолепной поляной любители природных русских обычаев встречали Даждьбога, Купалу и Кострому, провожали Ярилу.

Хотя и собрались тремя днями позже выпавшего на середину недели солнцестояния, сказочная атмосфера купальского волшебства, к всеобщей радости, не развеялась. Благодаря ее летним чарам каждый участник имел возможность во время обрядов, состязаний, забав, общений с друзьями, новых интересных знакомств прочувствовать животворную магию речной купальской воды, очищающего огня и неудержимого, как вихрь, хоровода, пройтись босиком по горячим углям, попеть душевные песни у ночного костра, поразмышлять о вечном, а молодое поколение – погадать на будущее и встретить настоящую, единственную любовь.

Кругом столько парней и девушек в красочных народных одеждах! Любой, кто молод душой и по недоразумению одинок, может на Купалу ненароком влюбиться, найти себе суженого или суженую. Лучшего места, чем исконные народные праздники, для долгожданной счастливой встречи при всем желании не найти.

Устроитель мероприятия – общественное объединение «Родъ». Своими впечатлениями делится его руководитель Артем Бахматов: «Купала – самый яркий природный праздник! Это свадьба земли и неба, огня и воды, самое светлое время года, торжество светлых сил, настоящее чудо природы. И не только для нас, для русских, но и для всех народов, осознающих это явление. Когда вы настраиваетесь на природные циклы, это дает вам силы для творчества и свершений, заряжает здоровьем. Лично у меня после празднования Купалы все хвори снимает словно рукой. Для нас каждый год начинается с Купалы, Купалой заканчивается, и это стало образом нашей жизни».

Виктор Марьясин

Фото Сергея Макагонова