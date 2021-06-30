За минувшие сутки выявлено 219 случаев заболевания коронавирусом

Выздоровело 114 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 154

Хабаровский район - 31

Имени Лазо район - 21

Николаевский район - 3

Нанайский район - 4

Бикинский район - 4

Ванинский район - 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1354 койки. Свободно 365. На лечении находится 23 тяжелых пациента, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 155 740 жителей края, полностью завершили вакцинацию 120 177 человек.

Всего на лечении находится 2535 человек. В том числе 989 стационарно, 1546 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 340 случаев Covid-19. 52 324 человека выздоровело.



