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За минувшие сутки выявлено 219 случаев заболевания коронавирусом
Выздоровело 114 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 154
Хабаровский район - 31
Имени Лазо район - 21
Николаевский район - 3
Нанайский район - 4
Бикинский район - 4
Ванинский район - 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1354 койки. Свободно 365. На лечении находится 23 тяжелых пациента, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 155 740 жителей края, полностью завершили вакцинацию 120 177 человек.
Всего на лечении находится 2535 человек. В том числе 989 стационарно, 1546 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 340 случаев Covid-19. 52 324 человека выздоровело.