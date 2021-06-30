Еще три выпускника Хабаровского края набрали 100 баллов по обществознанию

В Хабаровский край пришли результаты единого государственного экзамена по обществознанию. Максимальное количество баллов набрали три человека. Это ученица школы №4 г. Комсомольска-на-Амуре, выпускник хабаровской школы №12 и одиннадцатиклассница из хабаровского лицея «Ступени».

Как сообщили в министерстве образования и науки края, обществознание в этом году сдавали 3766 человек – около 60% выпускников. На протяжении нескольких лет этот предмет остается одним из самых популярных по выбору. Ознакомиться с результатами экзамена участники могут в личных кабинетах на официальном информационном портале ЕГЭ, а также на федеральном портале госуслуг. Апелляции по выставленным баллам принимаются 30 июня и 1 июля 2021 года.

Следующими в Хабаровский край придут результаты ЕГЭ по биологии. Они поступят не позднее 5 июля.

Ранее в этом году единый госэкзамен на сто баллов сдали 29 выпускников краевых школ. В их числе отличники по русскому языку, истории, физике, химии, географии, математике и литературе. Все эти ребята, а также выпускники, набравшие по итогам ЕГЭ 95 и более баллов, получат от правительства края денежную премию имени генерал-губернатора Николая Гродекова.



