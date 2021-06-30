Первые итоги реализации программы «Выращивание» в этом году подводят в Хабаровском крае

Главная задача программы – «дорастить» производственный малый бизнес до уровня, необходимого для работы с крупными заказчиками, в том числе для участия в закупках крупных госкомпаний. Программа реализуется министерством инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края совместно с Агентством привлечения инвестиций и развития инноваций региона. Включена в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Работать с госкорпорациями планирует завод полимер-композитных конструкций «СМАРТ», расположенный в Хабаровском районе. Предприятие специализируется на производстве продукции из материала нового поколения – стеклопластика. Станции очистки сточных вод, нефтеуловители, резервуары, контейнеры ТБО, выполненные из долговечного композитного полимера, – этой продукцией предприятие снабжает не только Хабаровский край, но и другие дальневосточные регионы, в том числе Камчатку и Приморье.

В прошлом году завод прошел отбор на участие в программе, а в этом году специально под параметры предприятия была разработана индивидуальная карта развития.

– Нас заинтересовали возможности развития, которые предлагает программа «Выращивание», хотя, не скрою, требования выдвигаются серьезные. Чтобы выйти на контракты или закупки крупных госкорпораций, придется провести большой объем работы, мы должны соответствовать требованиям заказчика. Они касаются, в первую очередь, системы качества, которая должна быть на высоком уровне. Также есть определенные требования к технологии производства и к сертификации продукции. От участия в программе мы ждем в первую очередь развития, новых заказов, новых партнеров, которые помогут упрочить финансовое положение и деловую репутацию нашего предприятия, – рассказала финансовый директор завода «СМАРТ» Виктория Черникова.

Отбор для участия в мероприятиях по «выращиванию» объявлен с 7 июня 2021 года. В текущем году планируется провести квалификационную оценку 5 субъектов МСП края. В рамках программы проводится технологический аудит, выявляющий узкие места производственного процесса, а затем на основании его результатов разрабатывается индивидуальная карта развития производства. В ней собраны все меры развития: финансовые, производственные, кадровые и другие, которые компании необходимо предпринять, чтобы перейти на качественно иной уровень работы.

– Программа «Выращивание» реализуется в крае с 2018 года, Хабаровский край присоединился к ней в «пилотном» режиме. За это время заявки подало 10 компаний – отбор прошло 6, из них две компании уже закончили свое обучение, одна – на стадии реализации мероприятий карты развития. Интерес к программе у малого и среднего бизнеса постепенно растет. И не случайно. По результатам проведенных мероприятий выручка компаний, уже завершивших участие в программе «Выращивание», увеличилась на 20-30% в год, расширяется география сбыта, увеличиваются объемы заказанной продукции, – сообщил начальник управления инноваций министерства инвестиционного развития и предпринимательства края Виктор Зубарев.

Подробная информация о программе «Выращивание» размещена на сайте Центра Инжиниринга «Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края». По вопросам участия в программе можно обратиться по адресу: г. Хабаровск ул. Ленинградская, 9, office@dasi27.ru или по телефонам 8 (4212) 473-115, 473-116, 473-118.



