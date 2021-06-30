Жители Хабаровского края предпенсионного возраста могут бесплатно переобучиться

В Хабаровском крае продолжается реализация федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Он подразумевает бесплатную профподготовку, переподготовку или повышение квалификации людей старше 50 лет, в том числе предпенсионного возраста. Кроме того, стать участником программы могут безработные женщины, воспитывающие дошкольников, мамы в декрете, а также официально нетрудоустроенные граждане, которые ищут работу через службу занятости.

Как пояснили в комитете по труду и занятости населения края, программа переобучения действует в регионе с 2019 года. Планируется, что в этом году профобучение пройдут не менее 2200 человек. На сегодняшний день от жителей края подано 1126 заявок, по 410 из них федеральными операторами приняты положительные решения, 119 человек уже приступили к обучению. Среди слушателей курсов есть и люди старше 50 лет.

Наиболее востребованы такие направления подготовки, как «спасательные работы», «парикмахерское искусство», «фрезерные работы на станках с ЧПУ», «эксплуатация беспилотных авиационных систем», «технология моды», «веб-дизайн и разработка», «государственное и муниципальное управление», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «документационное управление организацией», «управление персоналом» и другие.

Чтобы подать заявление и приступить к обучению, нужно завести личный кабинет на портале «Работа в России», заполнить анкету и выбрать компетенцию. После регистрации заявка уходит не в службу занятости, а в ресурсный центр, где будет проходить обучение. В нашем крае это Хабаровский краевой институт развития образования, Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС и ТОГУ. Заявление рассматривается не более 15 дней, после чего заключается трехстороннее соглашение между оператором, работодателем и заявителем.

Обратиться за услугой также можно в центр занятости населения по месту жительства. Специалисты помогут завести личный кабинет и подать заявку. Всего в 2021 году на профобучение жителей края предусмотрено более 131 млн рублей.



