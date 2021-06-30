В Хабаровском крае 5 раз заносили инфекцию в детские лагеря

По рекомендации главного санитарного врач РФ, для открытия детских лагерей коэффициент распространения инфекции должен быть меньше 0,5. Помним, как ждали снижения показателя в прошлом году: «На сегодня в крае коэффициент распространения инфекции равен 1,07, в Хабаровске - 0,91. Говорить о каком-то снижении преждевременно. И рано говорить об организованном отдыхе школьников», - рассказывала в начале июля 2020-го заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина.

Первые два летних месяца прошлого года дети провели не системно и не организованно. Ни один загородный лагерь не работал, ни одна пришкольная площадка. И только к концу лета блеснул лучик надежды - согласно постановлению, подписанному Михаилом Дегтяревым, лагеря открылись с 1 августа, и то с 50% наполнением. Пришкольные площадки в тот год разрешили открыть только в тех населенных пунктах, где новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано не было.

Спустя год в Хабаровске и крае эпидемиологическая обстановка не то что не лучше, хуже – за одни сутки 28 июня диагноз COVID-19 поставлен двум сотням жителей. Рост начался с середины мая, и ко второй неделе июня количество заболевших в сутки превысило 50 человек. Коэффициент распространения инфекции, считаем по формуле, используя официальные данные краевого минздрава, – около 1,5. Это серьезная цифра.

На отдыхе она не сильно сказалась. С начала лета для детей были готовы 14 загородных лагерей, 10 лагерей труда и отдыха, 346 лагерей с дневным пребыванием. Все бы ничего, но за последнюю неделю зафиксированы 5 случаев заноса инфекции на летние площадки в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. И, говорят, последняя версия бьет и по молодежи, и по детям.

22 июня из Хабаровска отправился прямой рейс в Турцию с отдыхающими. Напомним, Турция по распространению болезни занимает шестое место в мире, сразу после России. Ну а родина бьет свои собственные весенние рекорды. Но не все так абсурдно.

На последнем заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции было предложено ужесточить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции; наложить запрет на проведение концертных мероприятий с массовым пребыванием людей; ограничивать работу ночных клубов.

Работодателям рекомендуется ввести гибкие графики работы сотрудников в целях сокращения пассажиропотока в общественном транспорте и перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию. На вакцинацию обнаруживается спрос, что даже вакцина оказалась в дефиците.

Тому есть причины. Во-первых, курорты Краснодарского края с 1 августа доступны только при наличии отметки о вакцинации. Во-вторых, некоторые сферы деятельности потребовали необязательно-обязательной прививки. Ну и антипрививочных скептиков, наверное, поубавилось.

Эдуард Попов