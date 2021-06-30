Юных жителей Хабаровского края приглашают принять участие в конкурсе «Разноцветные капли»

Юных жителей края приглашают поучаствовать в общероссийском эколого-просветительском конкурсе детских рисунков «Разноцветные капли». Его проводит Федеральное агентство водных ресурсов при поддержке Минприроды России. Прием работ открыт до 15 сентября на сайте рисуюводу.рф Победители номинаций и обладатель гран-при получат подарки от организаторов и партнеров конкурса.





– Сегодня в Хабаровском крае, как и по всей стране, продолжается реализация национального проекта «Экология», а также федерального и регионального проектов «Сохранение уникальных водных объектов». Однако экологическое воспитание и просвещение не менее важны для сохранения наших природных богатств. Творчество в этом – лучший помощник. Конкурс рисунков призван вовлечь детей в природоохранную деятельность, пробудить в них интерес и любовь к природе, а также заложить ценности бережного отношения к окружающей среде и воде, – отметили в министерстве природных ресурсов края.





В этом году творческие работы, выполненные в любой художественной технике, ждут по 8 номинациям: «Водный комикс», «Водные профессии будущего», «Будущее воды – в моих руках», «Мотивационный плакат», «Наш водоем – наше богатство», «Обитатели берегов», «Подводный мир». Победителя специальной номинации «На страже воды» выберет министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Работы конкурсантов также будут оценивать профессиональные художники.

Рисунки принимаются в цифровом виде на официальном сайте конкурса. Помимо традиционного формата, можно также заявить работы, выполненные с помощью компьютерной графики. Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнить профиль, выбрать одну или несколько номинаций и загрузить по одной работе в каждой из них. На конкурс принимаются рисунки детей в возрасте от 3 до 18 лет, заявку могут оформить родители, родственники и опекуны. Итоги конкурса объявят 15 октября.

Отметим, конкурс «Разноцветные капли» проводится с 2014 года и посвящен бережному отношению к водным объектам России. За это время участники прислали более 60 000 работ. В 2020 году проект вышел на международный уровень: рисунки приходили от детей из Украины, Белоруссии и Турции.



