В Хабаровском крае снова пытаются поднять молочное животноводство

Олег Борисов, глава крестьянско-фермерского хозяйства и председатель потребительского кооператива «Благодатное», пытается создать животноводческий комплекс нового типа.

В разработанной в 2018 году министром сельского хозяйства края Александром Шкуриным дорожной карте развития АПК края значится необходимость строительства молочного животноводческого комплекса. Начинающим животноводам удалось получить финансовую помощь в трех программах.

«Без государственной поддержки поднять такое дело, как разведение крупного рогатого скота и создание молочной фермы, невозможно», - уверен Олег Борисов. В фермерском хозяйстве за счет краевого гранта и собственных средств построен коровник на 138 голов крупного рогатого скота, приобретены и смонтированы системы вентиляции, агрегат по быстрому удалению навоза, доильное оборудование. Для удобства персонала возведен рабочий городок.

Первые шаги

В ходе визита врио губернатора Михаила Дегтярева Олег Борисов с гордостью рассказал: «В апреле 2021 года в коровниках прописку получили 17 голов племенных нетелей симментальской породы, а до конца года планируем приобрести еще 13. Сегодня средний надой молока в сутки от одной коровы превышает 18 литров, жирность - около 4,0% и содержание белка без малого 3%. После охлаждения оно реализуется на перерабатывающие организации края».

Общее стадо, по словам главы крестьянско-фермерского хозяйства, составляет 160 голов, из них взрослых где-то голов 100. Остальные - молодняк. И тут Олег Борисов похвастался новыми технологиями по вскармливанию нетелей. В «Благодатном» начали разводить одноклеточные зеленые водоросли - хлореллу. Как правило, ее добавляют в питье для животных. Внедрить эту технологию на дальневосточной земле помогли профессора из Пензы.

Корма, к сожалению, пока что не своего производства, их приходится закупать. Заниматься «зеленой массой» пришлось, по словам Олега Борисова, по простой причине: «На Дальнем Востоке корма обедненные. Вот и приходится их улучшать за счет макро - и микроэлементов».

И все для того, чтобы племенное стадо давало хорошие удои. «Нет, цех по производству хлореллы не маленький, его производительности вполне достаточно под наши нужды», - заверяет руководитель СПК «Благодатное».

Семь бед – один ответ

И все бы хорошо было у Олега Борисова, но тут рынок взял и все испортил. Почему-то стремительным домкратом взлетел ценник на металлоизделия и сэндвич-панели, без которых очень трудно возводить капитальные сооружения, в том числе и коровники. Так что нормативных 250 тысяч рублей на оборудование одного стойло-места уже не хватает.

«В таком случае необходимо срочно переделывать норматив, это актуально не только для нас, но и для всех хозяйств», - переживает за финансирование Олег Борисов. Он попросил врио губернатора решить вопрос с дополнительным финансированием.

Беда не приходит одна: в придачу - низкие закупочные цены, малое количество в крае переработчиков молока, проблемы при реализации свежей продукции. Все это заставило задуматься о собственном производстве. За счет очередного гранта к концу 2021 планируется установка модульного заводика по переработке молока производительностью до 5 тонн в сутки. «Площадка под него уже имеется, и воздушная магистраль из пищевой нержавейки проложена из коровника. Чем меньше на этом участке будет промежуточных действий, тем лучше и вкусней будет наш продукт. Подобная технология есть только на острове Сахалин», - планирует будущее Олег Борисов.

Светлые перспективы

Для закупки, переработки и сбыта продукции молочного и мясного животноводства, а также заготовки и хранения кормов Олег Борисов создал сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой животноводческий кооператив «Благодатное».

Установка молочного цеха даст возможность членам хозяйства сдавать кооперативу сырое молоко для его глубокой переработки, производства и сбыта молочной продукции в торговые сети края. Все эти мероприятия улучшат финансово-экономические показатели и повысят рентабельность крестьянских хозяйств. Вот такое красивое, чистое и светлое будущее.

Задел есть: в прошлом году фермерским хозяйством произведено 124 тонны сырого молока. Учитывая, что каждый литр молока дотируется из краевого бюджета на 12 рублей, то без малого полтора миллиона «в кассу» - уже неплохо. Но очень хочется понять: когда же в товарном количестве появится в наших магазинах конечный продукт – молоко?

В который раз

Честно говоря, уже сбиваюсь со счета, сколько раз у нас возрождали крупное рогатое животноводство с целью получения не только мяса, но и молока. Но:

- Молока недостаточно, Хабаровский край своим продуктом - сырым молоком обеспечен на 25%. Переработки мало, в ход идет продукт от других производителей – из Амурской области, Приморья. Появляется конкуренция, и переработчики не справляются даже с имеющимися объемами, - сетует Олег Борисов.

И со сбытом есть проблемы - предложения на рынке молочной продукции обширные. Вон к нам и из Белоруссии везут. И тут, считает Олег Борисов, только количество и, самое главное, - качество конечного продукта спасут местного производителя.

Не в целях троллинга, а только для справки: при Алексее Черном, чей 100-летний юбилей не так давно с помпой отпраздновали, своим молочком край был обеспечен процентов на 70-80% – за счет напряжения всех сил и привлечения городских шефов. Кого на поля сейчас будем бросать?

Чего только в последнее десятилетие не перепробовали в Хабаровском крае для исправления ситуации: и крупные фермы, и мелкие хозяйства. Не взлетело. За несколько лет стали банкротами или находятся в процессе ликвидации такие известные компании, как ОАО «Котиково», ОАО «Заря», КГУСП «Киинское», ООО «Агро-Бизнес», ЗАО «Хабаровский бройлер».

Когда-то по краю гремела «Хорская буренка», что нынче пытается выживать в Лазовском районе. Там ведь тоже начинали сильно за здравие. Потом нашли у коров болячки, сократили поголовье. Пришел новый инвестор, что решил, вложив многомиллионную сумму, «немножко поправить в консерватории»…

Извините, но других примеров успешного бизнеса в плане молочного животноводства у меня для вас пока что нет.

Эдуард Попов

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