В Хабаровске может появиться хоспис для бездомных инвалидов

Лариса Белянская жила со своим гражданским мужем Андреем уже восемь лет и очень сильно его любила, когда ему диагностировали рак. Страшный диагноз, расколовший всю жизнь на до и после, когда каждый день ждешь чего-то ужасного. Ежедневно Лариса наблюдала, как он увядает.

Ради лечения пришлось продать его квартиру и переехать в съёмную, но через два месяца после переезда Андрей умер. После его смерти арендодатель выселил Ларису, у которой была инвалидность из-за перелома шейки бедра и совсем не было денег. Спустя несколько месяцев скитаний и беспросветной жизни Лариса попала в приют для бездомных к Ивану Ивановичу Маньковскому, который взял её под опеку. И тогда её жизнь повернулась к лучшему.

Грабили, чтобы есть

- Однажды я гулял по набережной, - рассказывает Иван Иванович, - и увидел бездомного больного человека. К нему приехала скорая, они попинали его ногой и хотели уехать. Я побеседовал с врачами о том, что, несмотря на его социальный статус и внешний вид, он имеет право на первую медицинскую помощь, а ребята давали клятву Гиппократа, поэтому надо бы всё-таки человека забрать и помочь. После этого мне стали звонить бездомные, и после разговоров я обратил внимание, что они становятся преступниками, потому что им хочется есть.

Благодаря Маньковскому и его жене у городских бездомных появилась возможность бесплатно питаться: каждый день супруги приходили на набережную и раздавали домашнюю еду, которую приготовили. А ещё спустя несколько лет, в 2012-м, Иван Иванович открыл первый приют «Процветание», просуществовавший год.

К нему за помощью обратилось более 100 человек из разных слоёв населения, и каждого он впускал, давал крышу над головой, еду, одежду и лекарства. Постепенно под руководством Маньковского приюты стали открываться и в других местах: в Виноградовке, в Петропавловке. Они существуют по сей день и заполнены постояльцами.

Люди, потерявшие себя

В обществе сложился прочный стереотип о том, что бездомные – этакий пласт маргиналов и отморозков, пропивших все деньги и квартиру либо заложивших всё за дозу. Однако это всего лишь миф. Большую часть контингента приютов составляет категория неходячих пожилых людей, которые либо поссорились с родственниками, и те их прогнали из дома, либо родственники умерли.

Они остаются один на один с проблемой, которой не могут противостоять самостоятельно. В приюте Ивана Ивановича за ними ведётся постоянный уход - санитарки, кстати, тоже являются постояльцами. Например, Галина Григина, лишившаяся ног, помогает ухаживать за сожителями: приносит поесть, убирает, меняет подгузники, переодевает. Она, как и многие другие, безвозмездно посвящает себя другим людям. Общинный уклад жизни помогает подопечным заботиться друг о друге, вносить посильную помощь в жизнь сообщества. Благодаря этой деятельности люди, потерявшие всё, снова чувствуют себя нужными и важными, реализовываются.

- Мы помогаем всем нуждающимся независимо от их социального статуса, убеждений и веры. Мы стараемся в первую очередь разглядеть в них людей, которым необходима помощь, защита, лечение, - говорит Юлия Ефимовна, управляющая благотворительным фондом «Процветание», который помогает содержать людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Новая жизнь приюта

В 2019 году вместо «Процветания» появилась хабаровская краевая общественная организация «Общество оказания помощи нуждающимся «Соучастие». Вместе с новой организацией родился и новый проект: Иван Иванович выкупил два гектара в с. Ильинка и сейчас там отстраивает жилой комплекс для интерната.

В планах - сформировать в первую очередь поликлинику и хоспис для бездомных инвалидов, поскольку обычные больницы, мягко говоря, стараются избавиться от таких людей. Лежачих людей очень много, а государственные интернаты не могут их взять, поскольку такие люди теряют память, теряют документы, и органы соцзащиты не могут установить их личность.

В ближайшее время фонд «Соучастие» войдёт в реестр поставщиков социальных услуг, что позволит набрать квалифицированный персонал и официально выплачивать зарплату. Это значит, что обитатели хосписа будут находиться под постоянным качественным наблюдением врачей-профессионалов и санитарок. Помимо больницы появятся центр реабилитации, детский сад для детей-инвалидов и даже цех по изготовлению строительных материалов.

Как можно помочь помогающим

«Соучастие» помогает не только людям без жилья, но и простым нуждающимся, например, благодаря компании секонд-стор Svalka у приюта есть гуманитарный склад, мамы из многодетных семей могут попросить помощи и бесплатно выбрать вещи для своих детей.

Однако ХКОО не субсидируется государством, поэтому всегда открыта к сотрудничеству с волонтерами. Каждый желающий может предложить свою помощь. Это может быть небольшой запас еды и медикаментов, ненужная одежда в хорошем состоянии, предметы гигиены – особенным спросом в приюте пользуются взрослые подгузники. Совсем скоро будут запущены разные крупные акции, где можно будет передать строительные материалы, сезонную одежду и обувь, денежные средства. Приют будет рад принять любую помощь по хозяйству. Узнать всю информацию можно у Юлии Лисицкой по телефону +7-962-679-22-79.

Ксения Санникова