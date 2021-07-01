Доктор Лошадь: как иппотерапия помогает хабаровским детям-инвалидам

Когда всадник, сидя на размеренно шагающей лошади, закрывает глаза, то у него появляется так называемое ощущение кентавра

Кристина подходит к высокому стальному забору и за едва скрипнувшими воротами слышит громкое и радостное ржание. У двери левады (так называется закрытое пространство, где лошади свободно гуляют) - маленький табун коней, собравшийся её встречать. Кристина подходит к пятнистой Персее, и кобыла утыкается своим шершаво-мягким носом ей в руку в поисках угощений.

Девушка отводит Персу в тенёк и начинает чистить. А после по расписанию обязательная процедура – почесушки. Кристина запускает пальцы в мягкую шерсть и начинает чесать покусанную комарами шею. Кобыла вытягивается, поднимает верхнюю губу – показывает, что ей приятно. Наверное, это одно из самых лучших ощущений, когда понимаешь, как такое крупное и своевольное животное доверяет тебе и буквально тает под твоими руками. Когда шея полностью почёсана, зацелован нос и накормлено сухариками пузико, можно приступать к седланию.

Трудовые будни

Героини этой статьи выбраны неслучайно: Кристина – директор АНО иппотерапевтического центра «Созвездие Лошади», находящегося в Комсомольске-на-Амуре, а Персея – её иппотерапевтическая лошадь, помогающая детям с тяжёлыми физическими и ментальными заболеваниями реабилитироваться и адаптироваться в социальной среде.

Суть метода иппотерапии заключается в ритмичных движениях, выполняемых лошадью. При определённых ее шагах всаднику передаются разнонаправленные двигательные импульсы, активируется правильная физическая нагрузка на все группы мышц, задействованных в процессе удержания в седле.

В работу включаются мышцы спины, рук и ног. А тренировка вестибулярного аппарата помогает стимулировать структуры головного мозга. Кроме того, температура тела лошади выше, чем у человека (около 38 ), и благодаря этому верховая езда подобна массажу с разогревающим эффектом.

История, перевернувшая жизни

Всё началось несколько лет назад, когда Кристина купила лошадь. Тогда она ещё не догадывалась о том, какой большой вклад они со своей пятнистой напарницей внесут в развитие детской социальной среды. Сначала обращались знакомые с просьбой покатать их детей на лошади, постепенно желающих становилось всё больше.

И однажды к Кристине пришли родители детей с ограниченными возможностями, многим иппотерапию прописывали врачи. Тогда у неё и зародилась идея создать организацию для помощи детям. После проведения первых занятий стало понятно: не хватает понимания и знаний, чтобы грамотно давать физическую нагрузку, ведь у каждого ребёнка свой диагноз, к каждому ребенку нужен индивидуальный подход.

- У меня были тяжёлые роды, которые хорошо прошли, и после рождения своего ребёнка, - говорит Кристина, - я поняла, что такое дети, поняла, каково может быть родителям детей с определёнными особенностями, будь то физические нарушения или ментальные. И вот, когда мне это стало знакомо и понятно, открыла свою организацию и стала заниматься этим так, чтобы мне не было стыдно за то, что я предлагаю. Тогда у меня и появился проект: зародился на волонтёрских началах, а вырос в качественный продукт.

Национальная Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта (самая масштабная организация в России, занимающаяся внедрением и развитием методов, использующих лошадь в реабилитации, абилитации и социальной адаптации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья) даже опубликовала в своём вестнике нашу историю развития и успеха.

Что есть сейчас?

Ежегодно Кристина участвует в разных конкурсах с проектами, нацеленными на качественное и полезное проведение досуговых мероприятий для детей. Сейчас она совместно с командой единомышленников работает над двумя крупными проектами.

Первый называется «Сказочный конь» и реализуется при поддержке главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края. По нему 24 ребенка с инвалидностью получают бесплатные занятия иппотерапии и сказкотерапии. Библиотека им. А.М. Горького, главный партнёр, принимает у себя маленьких гостей, и там они не только читают, но и лепят из глины, рисуют песком, создают свои собственные картины.

Это учит выражать их свои чувства, эмоции и настроение, что особенно важно для закрытых деток, которым тяжело взаимодействовать с миром. Помимо мастер-классов проходит непосредственно иппотерапия. Совместно с Кристиной занятия проводит врач-невролог, который помогает подбирать индивидуальные упражнения каждому. Верхом на лошади дети занимаются как на шагу, так и на рыси, а также учатся самостоятельно управлять лошадью – это уже новый уровень сложности.

Им приходится учиться работать в режиме многозадачности: контролировать своё тело в пространстве, следить за поведением животного, подавать сигналы для лошади и принимать её сигналы. Для простых детей научиться всему этому – несложная задача, однако детям с разными заболеваниями приходится анализировать все свои действия, а это приводит в работу мозг и положительно сказывается в дальнейшем на работоспособности.

Кроме занятий верховой ездой, ребята общаются с лошадьми и на земле – учатся чистить и кормить их, да и просто обнимают, гладят и болтают со своими четвероногими друзьями.

- На занятиях иппотерапией Вениамин познаёт мир животного, - рассказывает мама одного из участников проекта «Сказочный конь» Анна Базилевская, - что лошадь любит, от чего зависит её настроение, как она понимает просьбы. У Персеи бывает проявление своенравного характера, тогда Веня теряется, но вместе с Кристиной и волонтёрами ищет разрешение ситуации и находит! После занятий мы разговариваем о том, что получается, а что надо исправлять. В результате у сына улучшается эмоциональное состояние, он начинает лучше понимать окружающий мир и охотнее взаимодействует с ним.

Второй проект – арт-продлёнка «Перемена». Он осуществляется при финансовой поддержке администрации г. Комсомольска-на-Амуре и направлен уже не на детей с ограниченными возможностями, а на ребят, состоящих на учёте в отделе полиции. Совместно с УМВД г. Комсомольска-на-Амуре и детской библиотекой им. А.М. Горького организован полезный и творческий досуг во время летних каникул.

Как и в проекте «Сказочный конь», в «Перемене» проводятся разные мастер-классы и иппотерапия, однако направлен он на профилактику и сокращение правонарушений среди подростков. Во время летних каникул дети не болтаются без дела, а занимаются полезной и интересной для них самих деятельностью. Такой вот летний лагерь получается.

Оба проекта Кристины направлены на улучшение физического и психологического состояния детей, на их социальную адаптацию, развитие личностных и творческих качеств. (У Кристины есть аккаунт в Instagram, где можно узнать больше информации о её проектах, посмотреть, как проходят мастер-классы и занятия по иппотерапии, а также поддержать детей, проходящих реабилитацию: @ippoterapiya_kms].)

Иппотерапия по-хабаровски

В краевой столице занятия иппотерапией проводит Хабаровский краевой физкультурно-спортивный клуб инвалидов под руководством директора Алексея Капура. В этом направлении он начал работать с 1998-го – на сегодняшний день 22 года.

Начинал Алексей Анатольевич на чистом энтузиазме – договаривался с различными конными клубами о проведении занятий; самостоятельно на автобусе привозил детей к лошадям; за свои деньги отправлял людей, готовых в дальнейшем работать с ним в этой сфере, на иппотерапевтические семинары и обучение на запад. Однако зачастую программы по иппотерапии срывались, и в 2003 году Алексей решил открыть собственное конное отделение, которое назвал «Дельфин». В течение следующих лет Алексей Анатольевич писал проекты и выигрывал гранты, средства из которых направлялись на содержание лошадей.

- Хочется выразить огромную благодарность фонду «Краевой центр развития гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций» за последний грант по проекту «Моё здоровье – добрый конь», благодаря которому мы можем продолжать работать, продолжать бесплатно реабилитировать детей, которым необходима иппотерапия. Это действительно здорово, – рассказывает Алексей Анатольевич.

Однако очень большая проблема грантов – их скоротечность. Средства выделяются на несколько месяцев и быстро заканчиваются, каждый конкурс на грант – это русская рулетка: повезёт или не повезёт, сможет ли клуб продлить бесплатные занятия или нет. А занятия надо продолжать.

Для того чтобы был эффект, курс иппотерапии должен быть систематическим, потому что у многих детей с такими диагнозами, как ДЦП, нет мышечной памяти. Если перерыв занятий продолжается больше месяца, то реабилитационный эффект теряется, и на следующем занятии ребёнок – как чистый лист.

Перед тем как выучить какое-то новое движение, у человека в голове складывается двигательный стереотип. Спустя несколько повторений действия он начинает делать его ловко и не задумываясь, однако у детей с физическими особенностями всё намного сложнее. Двигательный стереотип у них в голове не складывается вообще, потому что в силу своего заболевания они даже не могут ползать.

А как научиться ходить, если не можешь встать даже на четвереньки? В этом как раз и помогает иппотерапия. Когда всадник, сидя на размеренно шагающей лошади, закрывает глаза, то у него появляется так называемое ощущение кентавра: он настолько сливается с лошадью и чувствует её мышцы, что ему начинает казаться, что это он идёт на четырёх ногах. Благодаря такому ощущению ребёнок, который физически не может ходить, может понять этот процесс и представить, что надо делать, когда ты идёшь. Так для него и складывается двигательный стереотип.

Пахать, чтобы выжить

- Не так давно вышел закон о том, что дети с ограниченными возможностями должны получать все методы реабилитации бесплатно, и мы вошли в реестр как организация, имеющая право оказывать социальные услуги. Тогда государство стало выделять субсидии клубу, которые позволяют покрыть расходы на 28 детей, - рассказывает Капура.

Однако сумма, которую государство направляет на поддержку, слишком мала, и Алексей Анатольевич вынужден платить инструкторам минимальную зарплату, едва дотягивающую до МРОТ. Для увеличения заработка инструкторам приходится работать дополнительно не только по программам иппотерапии, но также давать тренировки и уроки верховой езды. Так коммерция хотя бы частично покрывает расходы и даёт возможность увеличить заработную плату.

- Мы пробовали подключать волонтёров, обращались в Тихоокеанский государственный университет на кафедру «Социальная работа». Предлагали отправлять студентов к нам на практику. Ребята приходили, видели детей и не выдерживали эмоционально. Просили подписать документы и уходили. Это ещё раз подчёркивает важность и сложность иппотерапевтического труда, ведь даже специалисты, которые собираются в этой сфере работать, боятся сталкиваться с детьми-инвалидами, - говорит Алексей Анатольевич.

Ксения Санникова