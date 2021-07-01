В северных районах Хабаровского края началась путина

С 1 июля рыбопромысловым предприятиям края официально разрешено вести промысел в Северо-Охотоморской подзоне. Добыча лосося началась в акваториях рек и морских вод, прилегающих к побережью Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Николаевского районов. В Охотском районе промысел будет разрешен с 5 июля.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, объемы вылова распределены по трем видам. Так для традиционного рыболовства к добыче рекомендовано 64,538 тонн горбуши; 201,453 тонн кеты; 64,915 тонн нерки; 66,565 тонн кижуча и 11,275 тонн гольцов. Рыболовы-любители на Севере края смогут выловить: горбуши – 33,1 тонны; кеты – 130,7 тонны; нерки – 9,1 тонны; кижуча – 28,1 тонны; гольцов – 52,8 тонны.

В свою очередь, для промышленного рыболовства установлены следующие объемы вылова тихоокеанских лососей и гольцов: горбуши – 5600,063 тонны; кеты – 16403,209 тонны; нерки – 368,285 тонны; кижуча – 800,135 тонны и гольцов – 1954,625 тонны.

Во время путины для промышленного и традиционного рыболовства будут действовать проходные дни. Исключение по этим ограничениям действует для любителей, которые рыбачат на спиннинг, удочку, а аналогичные орудия лова.

Всего на промысел выйдут около 40 предприятий края. Продолжается работа с промысловиками об участии в проекте «Доступная рыба». В ходе путины будут уточнены объемы рыбы, которая поступит в торговые сети с минимальной наценкой.



