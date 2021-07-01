В Комсомольском районе готовятся к паводкам

Уже на следующей неделе, по прогнозам гидрологов Дальневосточного УГМС, гребень паводка достигнет Хабаровского края. Как сообщалось ранее, неблагоприятные отметок ждут у краевой столицы 7-8 июля, а 14–16 июля гребень спустится вниз по течению реки к Комсомольску-на-Амуре. Ситуация может повторить сценарий 2013 года, когда в регион внезапно пришло небывалое наводнение, и только полная мобилизация властей и самих жителей помогла справиться со стихией. В этот раз все очень похоже на 2013 год, поэтому врио губернатора края Михаил Дегтярев, не дожидаясь опасных отметок, уже развернул кампанию по защите региона. Так, накануне в Комсомольск-на-Амуре он отправил своего профильного заместителя по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука, чтобы тот на месте проверил, как местные власти начали заранее готовиться к встрече «большой воды».





– В этом году мы уже в июле столкнулись с высокими отметками на Амуре. Поэтому, не дожидаясь подхода основной волны, нам необходимо обеспечить защиту города с помощью имеющихся сооружений из расчета на метр-полтора от прогнозируемого уровня. То есть это на 7-7,5 метров. При этом нужно заранее готовить дамбы ко второй, более серьезной паводковой волне. При неблагоприятных погодных условиях она может возникнуть в августе, – подчеркнул Анатолий Литвинчук.





В Комсомольске-на-Амуре он также провел совещание по вопросам подготовки гидротехнических сооружений. Затем совместно с представителями мэрии и профильными ведомствами, ответственными за состояние дамб, зампред проинспектировал действующие и строящиеся сооружения. Анатолий Литвинчук распорядился до конца недели затампонировать или заварить все переливные трубы и перепроверить самые низкие участки дамб, а также места, где могли возникнуть прораны. На особый контроль власти взяли участок реки Силинка в районе поселка Попова, где находятся важные для города объекты газо- и электроснабжения. Во время паводка 2019 года из-за резкого подъема уровня в реке пришлось экстренно защищать газопровод. Поэтому руководству газоснабжающей организации и ТЭЦ было поручено заранее решить возможную проблему. Также в городе наметили места размещения насосов и мотопомп для откачки воды.





Сейчас во всех районах края продолжается круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. Вдоль реки Амур расположено 13 постоянных гидропостов Дальневосточного УГМС, откуда оперативно поступает информация об изменениях уровня воды. Помимо этого, постоянное наблюдение за характером подъемов и спадов в реке организовано в каждом из населенных пунктов на пути движения паводковой волны.





Так, сегодня у Хабаровска уровень Амура был 345 см, прибавив за сутки 9 см. В ближайшие два дня ожидается подъем воды еще на 15–20 см. У Комсомольска-на-Амуре в настоящее время наблюдается спад воды. Отметка составила 422 см, снизившись за сутки на 2 см. Но такая картина сохранится недолго.



