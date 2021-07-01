Первый Инвестиционный форум «Энергия Дальнего Востока» открылась в Хабаровске

Сегодня в Хабаровске открылся первый Инвестиционный форум «Энергия Дальнего Востока». Это крупнейшее событие в экономике края за последние годы, программа которого продлится 1 и 2 июля. Организаторами выступили правительство Хабаровского края и региональное Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций.

Концепция форума предусматривает обсуждение перспектив создания новых предприятий с применением всех региональных инструментов поддержки, в том числе - особых экономических режимов ТОР и СПВ. Участники познакомятся с действующей инфраструктурой для развития предпринимательства в крае, свободными инвестиционными площадками в городах и районах, лучшими практиками состоявшихся инвестпроектов.

Инвестиционный форум «Энергия Дальнего Востока» призван дать старт новым крупным и узкоспециализированным инвестиционным проектам, укрепить диалог власти и бизнеса в решении нашей общей задачи по развитию и популяризации инвестиционного потенциала края.

- Хабаровский край – привлекательная территория для инвесторов. Край обладает важными преимуществами. Во-первых, является опорным регионом для создания и наращивания магистральной транспортной и энергетической инфраструктуры на Востоке России. Здесь активно инвестируются Восточный полигон Российских железных дорог, магистральные нефте- и газопроводы, линии электропередач высокого напряжения. Строятся морские и логистические комплексы. Во-вторых, структура экономики края многопрофильна. Край опирается на сбалансированный рост. Он обеспечивается природно-ресурсными отраслями, обрабатывающей промышленностью, энергетикой, обработкой грузов. В-третьих, правительство края концентрирует ресурсы на формировании пяти центров экономического развития. Это агломерация «Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный»; Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел; Николаевский и Верхнебуреинский центры развития; Хабаровская агломерация. На выделенные центры роста приходится более 80% населения региона. Именно здесь сосредоточены программы инфраструктурного обеспечения. Здесь концентрируется инвестиционный спрос, - подчеркнул Михаил Дегтярев, открывая пленарное заседание Инвестиционного форума.

Глава региона отметил, что для краевых властей принципиально важно выстраивать дружелюбную и партнерскую систему взаимодействия с инвесторами. Создано «одно окно» для инвесторов на базе Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края. Сегодня агентство – единая площадка по работе с инвесторами. Запущен принципиально новый портал для инвесторов. Он получил высокую оценку в Национальном рейтинге инвестклимата: инвестор через личный кабинет может удаленно подать заявку на сопровождение проекта, получить необходимые консультации и отслеживать движение проекта. Правительство края последовательно работает над тем, чтобы Хабаровский край стал «точкой сборки» инвестиционных проектов.

По результатам мероприятия будут выработаны рекомендации по формированию в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке в целом благоприятного инвестиционного климата. Рекомендации будут использованы правительством края при разработке и реализации инвестиционной политики региона. Действующие и потенциальные инвесторы смогут принять практические решения по реализации проектов в крае.



