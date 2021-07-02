Детям из малообеспеченных семей помогут собраться в школу в Хабаровском крае

Старт ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу» дан в Хабаровском крае. Мероприятие направлено на поддержку детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, при подготовке к 1 сентября.

– Предприниматели, коллективы предприятий и организаций, просто инициативные и неравнодушные граждане делают посильные взносы для приобретения школьных принадлежностей, а также приносят в дар ранцы, тетради, карандаши, фломастеры – все, что необходимо ученику. Кроме того, благотворители передают детям одежду и обувь. Пункты сбора и выдачи организованы на базе школ, а также центров социального обслуживания населения края. Денежные средства можно перечислить на расчетные счета центров социальной поддержки населения края и расчетный счет «Российского Детского фонда». Помощь можно оказать до 30 сентября, – сообщили организаторы.

Ежегодную акцию совместно проводят региональные министерство социальной защиты населения, министерство образования и науки, а также Хабаровское краевое отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский фонд».

Более подробную информацию о точках сборов и счетах для переводов средств можно уточнить по телефону «горячей линии»: 8 (4212) 32-62-49.



