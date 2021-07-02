Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдет во Владивостоке 2–7 сентября

Совещание о подготовке к мероприятию прошло в Москве по поручению вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В нем приняли участие представители полпредства, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, дальневосточных регионов и Фонда Росконгресс.

– Мероприятия Восточного экономического форума – это представление Дальнего Востока на российском и международном уровнях. За пять лет проведения выставка «Улица Дальнего Востока» по праву стала настоящей жемчужиной ВЭФ, – отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Денис Андреев.

«Улица Дальнего Востока» разместится на набережной бухты Аякс кампуса ДВФУ. На ней будут представлены уникальные особенности одиннадцати дальневосточных регионов, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. В этом году на выставке впервые откроется специальная зона, где пройдет часть мероприятий деловой программы ВЭФ. Со 2-го по 4 сентября выставку смогут посетить гости и участники форума, 5–7 сентября – все желающие.

Сейчас утверждаются концепции павильонов, прорабатываются спортивная и культурная программы. Особое внимание при проведении выставки в этом году будет уделено соблюдению противоэпидемиологических мер.

Ранее во время совещания с главами регионов Юрий Трутнев подчеркнул, что другой возможности презентовать свой регион такому количеству представителей руководства зарубежных стран, международного бизнеса, научных и общественных кругов просто нет.

– Пятый Восточный экономический форум посетили представители 65 стран мира. Выставка «Улица Дальнего Востока» – это возможность представить свою работу по социально-экономическому развитию территорий, когда губернаторы и жители могут показать, что они любят на своей земле, что планируют делать, какие перспективы видят, – отметил Юрий Трутнев.



