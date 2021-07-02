Поселок Тырма в Хабаровском крае подключили к цифровому эфирному телевидению

Долгожданное для жителей поселка Тырма событие произошло в рамках выездного расширенного заседания правительства края в Верхнебуреинском районе. Участники мероприятия, которые находились на новом объекте цифрового телевидения и в центре управления сетями компании «РТРС» в Хабаровске, подключились по видеосвязи.

– Правительство края и компания «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» нашли возможность для запуска дополнительного объекта эфирного телевещания в Тырме. Специалисты РТРС смонтировали, протестировали и настроили необходимое оборудование. Теперь более полутора тысяч его жителей могут смотреть цифровое телевидение, – отметил Михаил Дегтярев.

Запуск объекта телевещания произвели в центре управления сетью филиала РТРС «Дальневосточный региональный центр» в Хабаровске, из которого осуществляется мониторинг и управление всей сети телевещания в крае.

– Значение данного мероприятия трудно переоценить, так как оно открывает жителям Тырмы доступ к дополнительным телеканалам. Хотелось бы высказать слова благодарности правительству Хабаровского края за активное содействие в решении вопроса строительства объекта, – добавил Станислав Кузнецов, директор филиала ФГУП РТРС «Дальневосточный региональный центр».

Подтвердили прием цифрового телевидения в формате онлайн и в самом поселке. Председатель совета депутатов Тырминского сельского поселения Галина Синякина отметила четкость изображения, отсутствие помех и высокое качество звука.

– Для нашего поселка это большое событие. Думаю, что очень скоро все его жители оценят высокое качество изображения и звука цифрового наземного эфирного телевидения, – сказала Галина Синякина.

Врио губернатора поблагодарил компанию за проделанную работу и поздравил жителей села с приходом новых возможностей.

Отметим, что на сегодняшний день доступ к 20 обязательным общедоступным федеральным телеканалам в высоком качестве имеют жители 282 населенных пунктов края.



