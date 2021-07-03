За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлен 281 случай заболевания коронавирусом

281 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 139 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 191

Комсомольск - 3

Хабаровский район - 31

Имени Лазо район - 16

Совгаванский район - 18

Вяземский район - 12

Ванинский район - 6

Бикинский район - 2

Николаевский район - 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1415 коек. Свободно 256. На лечении находится 12 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 165 095 жителей края, полностью завершили вакцинацию 125 224 человек.

Всего на лечении находится 2 974 человек. В том числе 1159 стационарно, 1788 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 115 случаев Covid-19. 52 676 человек выздоровело.



