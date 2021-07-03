Новости
За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлен 281 случай заболевания коронавирусом
281 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 139 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 191
Комсомольск - 3
Хабаровский район - 31
Имени Лазо район - 16
Совгаванский район - 18
Вяземский район - 12
Ванинский район - 6
Бикинский район - 2
Николаевский район - 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1415 коек. Свободно 256. На лечении находится 12 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 165 095 жителей края, полностью завершили вакцинацию 125 224 человек.
Всего на лечении находится 2 974 человек. В том числе 1159 стационарно, 1788 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 115 случаев Covid-19. 52 676 человек выздоровело.