Чемпионат края по летним национальным видам спорта прошел в Хабаровском крае

В пригороде Хабаровска завершились Чемпионат и Первенство края по летним национальным видам спорта народов Приамурья. В соревнованиях приняли участие команды из семи районов региона – всего 140 человек. В обоих состязаниях победу одержали спортсмены из Нанайского района.

– Поддержка народов Приамурья и развитие национальных видов спорта – одно из важнейших направлений, реализуемых в регионе. Эти соревнования проводятся в рамках краевой госпрограммы «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Хабаровском крае», – сообщили в министерстве физической культуры и спорта.

В программу состязаний вошли национальная игра чакпан, кросс, перетягивание каната, прыжок в длину с шестом, тройной прыжок «Томян», метание тяжести, стрельба из национального лука, гребля на оморочках, а также многоборье.

Спортсмены от 13 лет и старше соревновались в своих возрастных группах в личном и командном зачетах. Борьбу за медали они вели в течение пяти дней.

Помимо сборной Нанайского района в тройку призеров Чемпионата вошли представители Хабаровского района, заняв второе место, и комсомольчане с «бронзой». В Первенстве края немного уступила лидерам состязаний команда района им. Лазо, а замкнули тройку призеров вновь спортсмены из Комсомольска-на-Амуре



