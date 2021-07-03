Концерт в новом формате пройдет в филармонии в Хабаровском крае

Хабаровская краевая филармония организует выступление коллективов в новом формате. В это воскресенье, 4 июля в 11:00 в фойе учреждения культуры впервые пройдет «Беби- концерт», посвященный Дню семьи, любви и верности. Это специальный проект, в котором принимают участие музыканты, дети и родители.

Как сообщили организаторы, идею проведения мероприятия подала одна из слушательниц – молодых мам Хабаровска. Она выразила желание ходить на концерты с детьми. Руководство филармонии не смогло равнодушно отнестись к этой просьбе.

– Из-за недостатка свободного времени для отдыха у молодых мам, мы организовываем этот концерт. Родители смогут насладиться музыкой, а за их детьми присмотрят наши волонтеры. Можно приходить с грудничками и подростками, целыми семьями. Волонтерский центр филармонии во время концерта будет развлекать детей и присматривать за ними, – отметил генеральный директор Хабаровской краевой филармонии Александр Емельянов.

В программе для родителей прозвучит вокальная и инструментальная музыка отечественных и зарубежных композиторов в исполнении артистов Дальневосточного академического симфонического оркестра, Русского оркестра, а также творческого объединения «Солисты филармонии».

Продолжительность программы 50 минут. Мероприятие пройдет с учетом мер противоэпидемиологической безопасности.



