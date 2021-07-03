Хабаровские дачи атакуют насекомые без лап и ртов

Бросила взгляд на подрастающую сливку и обомлела: ветки в коричневых бусинках!

Щитовка? Редкостная и неразборчивая дрянь: где пристроилась, то и ест, и если мер не принимать, разбредется по всему участку, все соки высосет. Расстроилась. Очень не хочется сливу вырезать – она именно там, где надо, выросла. Но вариантов нет. Теперь остальных надо спасать, чтоб «пандемией» не кончилось.

Большинство видов (а их более двух тысяч!) щитовок размножается кладкой яиц. Держатся вредители на нижней и верхней стороне листьев, побегах, стволах растений. Взрослые насекомые неподвижны – с периодом взросления у них отмирают лапки, глаза и рот. Но молодые личинки- бродяжки, что твои тинейджеры, быстро бегают. Передвигаются и «мужчины», правда, живут недолго, несколько дней.

Беда в том, что щитовки защищены от внешних воздействий щитком, а потому и борьба с ними непростая. Ни мороз их не берет, ни яды. Если паразитов немного и растение небольшое, можно попробовать удалить насекомых механическим способом – скребком, металлической щеткой, а после помыть ветки раствором хозяйственного мыла.

А вот молодые личинки, особенно в свой подвижный период, подвержены действию ядохимикатов. Выходят они из своих убежищ в середине или конце мая (в зависимости от погоды). В течение 2-3 дней передвигаются по растению, после чего присасываются к нему и становятся неподвижными. Через 5-6 дней у них начинает образовываться щиток. За лето может смениться три-четыре поколения. Поэтому, если задумали химобработку, лучше провести ее несколько раз.

Для борьбы со щитовкой существуют химикаты нескольких типов. Кишечные: «Актеллик», «Арриво», «Актара», «Конфидор». Ювеноиды — синтетические аналоги гормонов насекомых, нарушающие их метаболизм («Адмирал», «Фазис» и др.). Системные (через корни и стебли препарат проникает в сок растения, а затем и в паразита): «Фосфамид», «Метилмеркаптофос», «Bi 58». Последние особо опасны и применять их следует с большой осторожностью.

Что нужно знать о химических препаратах. «Актеллик» – эмульсия для борьбы с садовыми вредителями, не вызывает привыкание, однако опасна для животных и людей, имеет резкий запах. «Актара» – высокоэффективное средство, опасно для пчел. «Битоксибациллин» – препарат с живыми бактериями, безопасен для людей и животных, запах отсутствует, однако обработку нужно делать несколько раз. Действует только при температуре воздуха выше +18˚С. «Препарат 30» – экологически безопасное средство, используется в весеннее время до появления на деревьях цветов. «Фитоверм» – безопасен для человека и не вредит растению. Им также желательно поливать грунт. Обработка проводится до пяти раз.

Есть народные рецепты от вредителя. Применение раствора натертого хозяйственного мыла и измельченного чеснока в пропорции с водой 1:1:3. Больные растения опрыскивают, а через сутки промывают чистой водой из шланга. Повторяют процедуру каждые 3 дня до исчезновения паразитов. Более эффективна обработка специальным садоводческим маслом (нимовым). Луковый настой делается из 4 луковиц, залитых 1 л воды, настаивать 3-4 часа, затем процедить и применять для опрыскивания.

Свежий измельченный горький перец 100 г залить литром воды и варить 10-15 мин., настоять сутки и профильтровать. При обработке добавляется зеленое мыло из расчета: на 1 л воды 10 г перечной настойки и 5 г мыла. 300 г древесной золы заливают 1 л кипятка, варят 30 мин, охлаждают, процеживают, разбавляют водой до 10 л и опрыскивают посадки. 3-4 кг свежего чистотела, настоять в 10 л воды сутки, использовать для полива и обработки деревьев.

Применяют и биологические методы. Хищные осы или божьи коровки, выпущенные на плодовые кустарники и деревья, способны достаточно быстро поедать вредителей. Заражению щитовкой более всего подвержены ослабленные деревья, также на их появление влияет избыток азотных удобрений, недостаточная освещенность растений, нехватка влаги, сухой воздух. Победных вам сражений!

Ирина Северцева

Перед началом борьбы соблюдают следующие правила:

- хорошо поливают окружающие посадки;

- сначала опробуют нетоксичные способы;

- для повышения эффективности препараты применяют поочередно;

- после соскабливания дерево обрабатывают инсектицидами.

Признаки поражения щитовками:

на растении видны одиночные, затем в большом количестве округлые плоские чешуйки до 5 мм в диаметре (взрослые самки щитовок), в крайних случаях эти "чешуйки" могут сплошь покрывать ветку или ствол пораженного растения;

на поверхности листьев и веток появляются липкие выделения – падь;

на растении появляются мелкие желтые пятнышки, растущие и превращающиеся со временем в дырки по мере высасывания сока;

листья желтеют, скручиваются, высыхают и опадают;

растрескивается кора;

преждевременно усыхают и опадают завязи и цветки;

ветки искривляются и оголяются;

плоды покрываются пятнами и отмирают;

активно развивается сажистый грибок;

растение приостанавливается в росте, усыхает.

Особенно сильно от щитовки страдают саженцы и молодые деревья.