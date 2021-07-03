Казаки станицы Муравьев-Амурская открыли мемориал в городе Павловск

Мемориал в честь офицеров и нижних чинов лейб-гвардии сводно-казачьего полка появился в питерском городе Павловске. С благословения настоятеля храма святителя Николая Чудотворца, протоиерея Димитрия Юревича, он был расположен на территории этой старинной православной церкви.

…Решение увековечить память героев пришло прошлым летом. Этой идеей загорелись казаки станицы Муравьев-Амурская, которая находится в Санкт-Петербурге и чьи предки и земляки служили в этом полку. Озвучил ее атаман станицы, представитель Уссурийского Войскового Казачьего общества в Санкт-Петербурге подъесаул Сергей Плотников, а станица поддержала решение. Казаки связались с уральскими и забайкальскими казаками, чьи предки также служили в этом полку. Оперативно была создана инициативная группа, которая производила сбор средств и осуществляла работы по созданию памятного места.

Как рассказал сам Сергей Плотников, постепенно стала вырисовываться концепция мемориала: это должна быть аллея памяти, обрамленная туями, ведущая в сторону бывшего военного городка полка. И которую венчает памятный знак в виде кованного из металла стенда, увенчанного православным крестом. А на стенде необходимо разместить историю полка с архивными материалами и фотографиями; слева вверху - портрет шефа полка святого страстотерпца императора Николая II, справа - икона небесного покровителя полка святителя Евтихия, архиепископа Констатинопольского.

Уссурийский казак хорошо знает историю. По его словам, в ознаменование вековых исторических заслуг казачьих войск перед Родиной, явственно и доблестно проявленных вновь во время подавления восстания ихэтуаней («боксеров») в Китае в 1900-1901 г.г. и защиты интересов России на линии строящейся Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и, особенно, во время русско-японской войны в 1904-1905 г.г., когда Сибирское и Дальневосточные казачьи войска в короткий промежуток времени были два раза мобилизованы и за свою боевую службу удостоились высоких боевых наград, государь Николай II повелел: «1906 г. мая 27. Повелено сформировать Л.-Гв. Сводно-Казачий полк, взяв: по одной сотне от Уральского и Оренбургского казачьих войск, по полусотне от Сибирского и Забайкальского и по взводу от Астраханского, Семиреченского, Амурского и Уссурийского казачьих войск».

В день открытия мемориала кадеты Первого пограничного кадетского военного корпуса встали шеренгой вдоль аллеи, держа в руках знамена казачьих войск. От имени казаков Сергей Плотников передал в храм икону святого покровителя полка - святителя Евтихия и список георгиевских кавалеров полка.

Он отметил, что полк в последнее столетие был незаслуженно забыт, а ведь слава о нем гремела по всем фронтам первой мировой войны. За все время боевых действий около четырехсот офицеров и нижних чинов стали георгиевскими кавалерами, многие неоднократно. Так, например, младший урядник Георгий Чупров, уроженец Уссурийского казачьего войска, был заслуженно награжден тремя георгиевскими крестами. Список георгиевских кавалеров полка, составленный атаманом станицы Муравьев-Амурская на основе архивных изысканий, напечатан, переплетен и теперь будет находиться на вечном хранении в храме.

Протоиерей Димитрий Юревич освятил икону и перед ней отслужил молебен о здравии вождей и воинов российского казачества, а также панихиду об упокоении православных казаков, за веру, царя и Отечество живот свой положивших. После чего состоялось открытие аллеи памяти. Настоятель храма указал на то, что православные воины руководствуются заповедью Господа Иисуса Христа о самой большой любви - готовности положить свою жизнь за "друзей своих", за ближних, за Отечество.

Трогательным и проникновенным было выступление Тамары Борисковой, предок которой, Кайгородов Дмитрий Епифанович, служил в сводно-казачьем полку, стал георгиевским кавалером, был ранен. Кроме того, он был награжден именными золотыми часами фирмы Буре с дарственной надписью Николая II. Она принесла его увеличенную фотографию и во время выступления держала ее перед собой. Краткое слово сказал вахмистр Уссурийской станицы в Санкт-Петербурге Сергей Чупров. Два его предка также служили в этом полку. Один из них, Георгий Чупров, стал георгиевским кавалером трех степеней.

А после торжественной части состоялась посадка деревьев на аллее памяти, после чего все участники были приглашены к полевой кухне отведать казачьей каши, выпить чаю и послушать гармониста.

Вадим Решетняк

Фото Никиты Рыбкина