За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 298 случаев заболевания коронавирусом

Разбивка по районам:

Хабаровск - 287

Охотский район - 9

Ванинский район - 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1435 коек. Свободно 223. На лечении находится 15 тяжелых пациентов, 12 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 167 812 жителей края, полностью завершили вакцинацию 126 960 человек.

Всего на лечении находится 3 237 человек. В том числе 1212 стационарно, 2025 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 707 случаев Covid-19. 52 973 человека выздоровело.



