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За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 298 случаев заболевания коронавирусом
Разбивка по районам:
Хабаровск - 287
Охотский район - 9
Ванинский район - 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1435 коек. Свободно 223. На лечении находится 15 тяжелых пациентов, 12 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 167 812 жителей края, полностью завершили вакцинацию 126 960 человек.
Всего на лечении находится 3 237 человек. В том числе 1212 стационарно, 2025 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 707 случаев Covid-19. 52 973 человека выздоровело.