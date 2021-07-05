Пенсионеры Комсомольска-на-Амуре выступят на спартакиаде России

В эти выходные в Хабаровске в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» прошел краевой этап спартакиады пенсионеров. Награды состязаний в личном и командном первенстве, а также путевку на Всероссийский финал оспаривали пять команд из Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Амурска, района имени Лазо и краевой столицы. Победу одержали спортсмены города Юности.

-Спартакиада пенсионеров проводится ежегодно. Она направлена на пропаганду физической культуры и спорта среди пожилых людей, привлечение их к здоровому образу жизни. В этом году борьбу за медали вели 43 спортсмена, прошедших муниципальный отбор. Самому старшему из них 75 лет, – сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

В программу спартакиады традиционно вошли соревнования по семи дисциплинам. В течение двух дней участники боролись за лидерство в комбинированной эстафете, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе и дартсе.

Пенсионеры из Комсомольска-на-Амуре стали сильнейшими в состязаниях по легкой атлетике, пулевой стрельбе, дартсе и плавании среди мужчин. В общем зачете они опередили команды из Хабаровска и Амурска, занявшие второе и третье место соответственно. В конце августа спортсмены города Юности представят регион на Всероссийском этапе соревнований в Белгороде.



