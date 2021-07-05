Девять отраслевых сессий прошли в рамках форума «Хабаровский край – энергия Дальнего Востока»

Участники площадки «Развитие инфраструктуры прибрежных морских территорий ДФО» обсудили ряд ключевых вопросов, касающихся будущего железной дороги и портовых мощностей на Дальнем Востоке, социально-экономических эффектов от реализации проектов развития.

Как было отмечено, сегодня 40% железнодорожных грузов отправляется на экспорт именно через дальневосточные порты, а с развитием Восточного полигона, обеспечивающего работу транс-евразийских транспортных коридоров, объемы перевозок по Транссибу и БАМу значительно вырастут.

По словам начальника ДВЖД Николая Маклыгина, в рамках 1-го этапа реализации проекта провозная способность Транссиба и БАМа к тихоокеанским портам и погранпереходам будет увеличена до 158 млн тонн грузов, а в рамках второго этапа – до 180 млн тонн. Активное развитие угледобывающих мощностей в зоне тяготения к БАМу также обеспечит до 2025 года рост объемов погрузки угля более чем в 4 раза.

Для Хабаровского края особое значение имеет развитие транспортной инфраструктуры Ванинско-Совгаванского транспортно-промышленного узла (ВСГПТУ), отметила в своем выступлении заместитель министра экономического развития края – начальник управления экономического развития территорий Маргарита Бастрикина. Это один из центров экономического роста региона. Оборот организаций в пересчете на 1-го занятого в экономике здесь на 30% выше, чем в среднем по региону. А грузопоток, по расчетам специалистов, вырастет к 2025 году до 88 млн тонн, к 2030 году – уже до 120 млн тонн грузов. Здесь в рамках режима СПВ осуществляют деятельность 23 компании-резидента с общим объемом заявленных инвестиций 155 млрд рублей. Всего инвесторы планируют создать до 5 тысяч новых рабочих мест.

– Вдоль БАМа на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов расположены 14 поселений. Реализуемые масштабные проекты Восточного полигона нужно дополнить мерами по комплексному развитию территорий с учетом создания комфортных условий для жителей. По оценке министерства экономического развития края, на эти цели потребуется около 5 млрд рублей. Речь идет о модернизации коммунальной инфраструктуры, развитии социальной сферы. Это позволит привлечь рабочие кадры, создать условия для закрепления населения, – подчеркнула Маргарита Бастрикина.

Тему закрепления населения в бамовских поселках и северных территориях края продолжил ректор Дальневосточного госуниверситета путей сообщения Владимир Буровцев.

– Тенденция такова, что все наши инфраструктурные проекты двигаются на восток, а кадры – на запад. Положительным примером решения этой проблемы является сотрудничество ДВЖД с отраслевой системой профобразования. Так, в поселке Тында создан профильный лицей, и таким образом планируется повышать уровень знаний абитуриентов, закреплять кадры и сократить отток населения из районов БАМа, – подчеркнул Владимир Буровцев.

Напомним, для решения комплексных вопросов развития ВСГПТУ в крае создана межведомственная рабочая группа. На основании мнений местных жителей и предложений членов рабочей группы минэкономразвития края разработало план до 2025 года. В него вошли мероприятия по стимулированию инвестиционной привлекательности, развитию транспортно–логистической, социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, формированию комфортных условий проживания граждан, экологического благополучия.