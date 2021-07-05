Фольклорно-обрядовым праздником встретили первую горбушу в Совгавани

Традиционный фольклорно-обрядовый «Праздник первой горбуши» прошел в Советской Гавани. На берегу одноименного залива для жителей и гостей города выступил ансамбль этнического танца и костюма «Аньяха Хаджи», состоялись выставка-ярмарка предметов декоративно-прикладного творчества, национальные игры и конкурсы. Представители коренных малочисленных народов Севера соревновались в чистке рыбы и приготовлении ухи, а также боролись за звание лучшего рыбака.

– Народное искусство – это великое достояние, своеобразный духовный мост, который соединяет день вчерашний и день завтрашний, прошлое и настоящее. В Советской Гавани уделяется большое внимание вопросам возрождения, сохранения и развития народной культуры, декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел коренных народов. Для этого и проводится наш ежегодный праздник, – отметили организаторы мероприятия.

По традиции главным действующим лицом праздника стал шаман, который провел благодарственный обряд в честь бога воды Тэму, попросив его о богатом улове для рыбаков. Во время церемонии «Чоктари» женщины из числа коренных орочских родов поднесли дары духам солнца, воздуха, моря и тайги. Также состоялось кормление духа огня Пудя, а все желающие смогли принять участие в ритуале загадывания желаний, повязав разноцветные ленточки на деревья.

Еще одним зрелищным моментом праздника стала инсценировка прибытия капитана Николая Бошняка в залив Хаджи. На лодке под Андреевским флагом он подплыл к берегу и вместе с подвижниками торжественно приветствовал присутствующих. Примерно так 168 лет назад и происходило открытие на Дальнем Востоке залива Хаджи, впоследствии Императорской Гавани, а ныне залива Советская Гавань.



