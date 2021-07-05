Почти 4 тысячи жителей Хабаровского края осмотрели врачи теплохода «Здоровье»

Губернаторский теплоход «Здоровье» завершил свою работу. Мобильная бригада врачей осмотрела 3802 жителя сел Нижнего Амура, провела более 5,5 тысяч исследований. С середины мая по начало июля мобильная поликлиника посетила 4 района края: Амурский, Ульчский, имени Полины Осипенко и Комсомольский. В маршрут девятого рейса «плавучей поликлиники» вошло 32 населенных пункта.

Одной из задач «Теплохода здоровья» является раннее выявление социально значимых заболеваний. Это туберкулез, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, диспансеризация взрослого и детского населения. Пациенты могли пройти на теплоходе флюорографию, сделать УЗИ, ЭКГ, узнать уровень сахара в крови, гемоглобина и другое. В составе мобильной медицинской бригады трудилось 19 узких специалистов территориального клинико-диагностического центра г. Комсомольска-на-Амуре. Наибольшее количество посещений – более двух тысяч у гастроэнтеролога, хирурга, кардиолога.

Отметим, что ряд специалистов «плавучей поликлиники» имеют несколько сертификатов по разным профилям оказания медицинской помощи. Например, врач-хирург также имеет сертификат онколога-проктолога. Пациенты, которые приходили к нему на осмотр, получили консультацию еще и по этому профилю. Лор-сурдолог проводил аудиометрию – определял остроту слуха и чувствительность системы слуха к звуковым разночастотным волнам. При необходимости коррекции, пациентам в рамках краевой программы бесплатно выдавали слуховой аппарат. Специальное устройство получили 40 человек.

– Прием населения в рамках этого проекта, безусловно, более энергозатратный, но от этого еще и более интересный формат работы. В каждом селе нас очень радушно приветствовали, а в селе Вознесенском Амурского района врачей встретили песнями. Состояние здоровья у жителей разное. Так, из 3802 осмотренных мы выдали направление на госпитализацию 24 пациентам, экстренную хирургическую помощь оказали 7 взрослым после аварии. Всем напомнили о необходимости регулярного посещения врачей, даже если ничего не беспокоит. Ведь лучше предупредить развитие заболевания, чем лечить. Например, флюорографию мы провели каждому обратившемуся взрослому – а это 2774 человека, – отметила главный врач территориального клинико-диагностического центра Ольга Панкова.

Она также рассказала, что осмотр маломобильных граждан проводился на дому. При выявлении патологий, пациентам выдавались направления на госпитализацию в районные больницы.



