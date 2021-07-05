К 130-летию поселения в Корфовском благоустроят зону отдыха

Любовь к малой родине для жителей поселка Корфовский в Хабаровском районе вскоре приобретет конкретные очертания. К 130-летнему юбилею поселения власти готовят жителям в подарок новую современную зону отдыха, которая так и будет называться – «Малая Родина». Площадка победила в рейтинговом голосовании в 2019 году, и вот уже два года в Корфовском идут работы. Как продвигается благоустройство, оценил министр ЖКХ края Дарий Тюрин, побывав в этом поселении.

Зона отдыха в Корфовском расположена на берегу живописного озера, где и раньше любили отдыхать местные жители. Сейчас там выравнивается береговая линия и благоустраивается набережная, которая впоследствии соединится с террасной частью пристани «Барон Корф». Часть работ была сделана в 2020 году, остается завершить благоустройство. У озера появятся беседки, из которых будет открываться вид на сопки и ранее построенную православную церковь.

– Сначала, когда увидели объем работ, долго думали, получится ли. Но сравниваем фотографии до и после и понимаем, как много хорошего сделано. В этом году рейтинговое голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» у нас прошло проще: не надо было уговаривать людей голосовать, потому что они уже увидели первые результаты. Сейчас нам остается только закончить этот проект, – отметила глава городского поселения Элеонора Аврамец.

Как рассказал главный подрядчик, директор ООО «СК Комстрой» Алексей Харченко, помимо строительных работ, его компания сделала для озера систему дренажа. Теперь вода не застаивается, улучшилось ее качество и цвет. И в целом зона отдыха стала выглядеть гораздо лучше.

На реконструкцию «Малой Родины» за два года поселение получило 19 млн рублей, которые были выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». К ним местные власти добавили еще 2,5 млн рублей собственных средств. В целом эта сумма позволит реализовать самые смелые идеи. Администрация Корфовского намерена вывести новую общественную территорию в топ мест загородного отдыха, с тем, чтобы к ним приезжали и жители краевой столицы. Для этого сейчас в Корфовском есть несколько интересных достопримечательностей: скважина собственной чистейшей воды, японский сад и памятный камень «Дерсу Узала», посвященный герою книг великого дальневосточного ученого и путешественника Владимира Арсеньева. Новая общественная территория гармонично дополнит облик поселения и станет хорошим местом для времяпровождения как жителей Корфовского, так и его гостей.

– С малого дела – благоустройства территории – началась хорошая история: здесь комфортно отдыхают жители, дальше проявит интерес бизнес: в таких местах нужны кафе, катамараны, детские аттракционы. Главное для нас сегодня, что жители довольны и самим объектом, и качеством работ, – отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин, осмотрев территорию.

Сдать зону отдыха «Малая Родина» в Корфовском планируют к сентябрю.



