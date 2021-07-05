Дела важнее слов: Для жителей Хабаровского края запустили новый электропоезд

Это стало возможным благодаря договоренностям врио губернатора Михаила Дегтярева с руководством «РЖД»

Новый комфортабельный электропоезд с кондиционерами и системой обеззараживания воздуха сегодня отправился в первый рейс с железнодорожного вокзала в краевом центре по маршруту Хабаровск-1 – Николаевка.

Михаил Дегтярёв планомерно добивается улучшения работы и обновления общественного транспорта. В очередной раз он смог договориться с руководством РЖД и в короткие сроки поставить новую электричку на пригородный маршрут краевой столицы.

- Буквально полгода назад мы обратились к руководителю ОАО «РЖД» Олегу Белозерову, и вот мы видим новый состав здесь, в Хабаровске. Он произведен в России, на Демиховском машиностроительном заводе. Удобные ступени и сиденья, есть крепления для велосипедов, оборудование для посадки и удобного расположения маломобильных групп населения. Уверен, что управлять таким поездом и обслуживать его тоже очень удобно, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

И это еще не все. Глава региона добавил, что краевые власти вместе с руководством Российских железных дорог планируют поставить в скором будущем скоростной поезд «Ласточка» на направлении до Комсомольска-на-Амуре.

- Дела важнее слов. Когда глава региона включается в процесс обновления подвижного состава, все происходит гораздо быстрее, гораздо меньше времени на согласования уходит. Главное – людям становится комфортнее, - отметил начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.

Поезд совершенно новый, 2021 года постройки, отличается от предшествующих моделей современными доработками. В числе прочего есть система обеспечения микроклимата в вагонах, включающая установки кондиционирования и обеззараживания воздуха: эта конструктивная особенность актуальна в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

- Между вагонами – автоматические переходные двери, сделана практически ровная площадка для перехода, чтобы пассажиры, особенно пожилые, могли комфортно себя чувствовать, - уточнил начальник Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Александр Барабаш.

Четыре вагона могут вмещать одновременно 354 человека. Первые пассажиры сразу же отметили удобство новой электрички ЭПЗД – 0065.

- Очень удобно, комфортно, светло, хорошо. Я даже сначала думала, что ошиблась, что это не моя электричка, - рассказала одна из первых пассажирок нового электропоезда Любовь Вишнякова.

- Прекрасные впечатления! Впервые в такой вагон попали. Уютно очень. Когда были электрички с сиденьями, как в автобусе, - неудобно как-то было. А здесь просторно, - поделилась дачница Людмила Герасимова.

Новый электропоезд, как сообщило руководство Дальневосточной железной дороги, будет курсировать из Хабаровска в направлении станций Николаевка, Волочаевка-1, Вяземская. Ежесуточно этими маршрутами пользуются около 1,3 тыс. пассажиров.

Напомним, в настоящее время вопросам улучшения работы общественного транспорта уделяется особое внимание. Недавно состоявшееся в Хабаровске заседание Народного Совета приняло новую программу развития и обновления общественного транспорта в регионе. Хорошо налаженная транспортная система - залог успешного развития региона. В современном мире это уже не только вопрос комфорта, но и вопрос будущего экономического роста. Поэтому, вполне закономерно, что проблемы развития транспортной сети, включая и авиаперевозки, Михаил Дегтярёв держит на особом контроле. В ближайшей перспективе замена большей части подвижного состава пригородных электричек и запуск «Ласточки» между Хабаровском и Комсомольском на Амуре.