Вопросы эффективности переработки древесины обсудили в Хабаровске

Развитие глубокой переработки древесины в Хабаровском крае обсудили на одной из площадок инвестиционного форума «Энергия Дальнего Востока». Участниками дискуссии стали представители регионального правительства, федеральных министерств и предприниматели, занятые в лесопромышленном комплексе края. Они отметили высокие темпы развития сектора производства пеллет, а также лидирующие позиции региона среди других субъектов ДФО по количеству заявок на участие в программах льготных займов для предприятий.

– С 2016 по 2019 год производство пиломатериалов на Дальнем Востоке выросло на 50%, за эти три года было вовлечено в переработку 3 млн кубометров пиловочника. Также сократился вывоз круглого леса на 23%. Это значит, что курс на переработку, который мы взяли, правильный, и его необходимо продолжать, – отметила директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса министерства промышленности и торговли РФ Вера Хмырова.

Как сообщили в региональном минпроме, из-за предстоящего в следующем году запрета на экспорт необработанной древесины ценных пород в крае ведется активная работа по наращиванию мощностей и модернизации действующих производств. В помощь предприятиям по линии федерального и регионального фондов развития промышленности действуют сразу несколько программ льготных займов. Среди них: программа «Проекты развития» с суммой займа от 50 до 500 млн рублей, «Лизинговые проекты» – от 5 до 500 млн рублей, «Проекты лесной промышленности», по которой можно получить от 20 до 100 млн рублей, и новая краевая программа «Развитие промышленного производства» с займами от 5 до 20 млн рублей.

– Всего по фондам с 2017 года одобрено 6 займов на общую суму 945,6 млн рублей. В этом году благодаря запуску новых программ на рассмотрение уже поступило 10 заявок. Сумма заимствованных средств по ним составит 382,9 млн рублей, – уточнили в ведомстве.

В числе уже одобренных – заявка одного из ведущих предприятий по производству пеллет в крае – ООО «Рустранс ДВ». Экотопливо пользуется большим спросом, и уже сейчас объем заказов больше, чем компания может произвести. Поэтому руководством принято решение закупить дополнительное оборудование для новой производственной линии. Общая стоимость проекта составит 54 млн рублей, из них 27 млн предприятие получит в виде льготного займа под 1% годовых.

Договор между компанией и региональным Фондом развития промышленности уже заключен. Производство развернется в поселке Хор района имени Лазо. Запуск мощностей запланирован на октябрь этого года. В результате выпуск топливных гранул будет увеличен в 2,4 раза и составит 20,4 тысяч тонн в год.



