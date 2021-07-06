Сильнейшие женские сборные команды России по велоспорту примет Хабаровский край

С 9 по 18 июля в столице региона пройдут чемпионат, первенство страны и всероссийские соревнования. Участие в них примут около ста спортсменок из 11 регионов. Основные гонки состязаний пройдут на трассах вблизи Хабаровска, на краевой набережной и в центре города.

– В составе нашей сборной выступят четыре спортсменки – мастера спорта Александра Съедина, Регина Жапарова, Анастасия Журавлева и Елизавета Иневаткина. Все они не раз завоевывали медали всероссийских соревнований и чемпионатов. Юниорскую команду составили кандидаты в мастера спорта хабаровчанки Алена Симакова и Марианна Иванова, а также комсомольчанки Наталья Лукина и Нелли Пхенда, – сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

Начнутся соревнования 9 июля парной гонкой на 25 км в рамках чемпионата и первенства России. Она стартует на 35-м километре трассы Князе-Волконское – Сита. На следующий день, 10 июля, на 12-м километре автодороги «Уссури» пройдет групповая гонка всероссийских соревнований. А 11 июля на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске спортсменки разыграют медали в критериуме – гонке с несколькими промежуточными финишами во время заезда.

Чемпионат и первенство России продолжатся 16 июля – на автодороге «Восток» состоится командная гонка. 17 июля на трассе «Уссури» будут разыграны награды всероссийских соревнований. Завершит программу состязаний 18 июля критериум по центру Хабаровска. Гонка начнется и финиширует на площади имени Ленина, ее маршрут пройдет по улице Муравьева-Амурского с разворотом перед улицей Калинина. Старт всех заездов в 11:00.

– При проведении соревнований на участках федеральных автомобильных дорог А-375 «Восток» и А-370 «Уссури» планируется прекращение движения транспортных средств с 10:30 до 14:30. В центре города трафик будет ограничен 18 июля с 10:50 до 12:30 по маршруту критериума. Просим автолюбителей обратить на это внимание и заранее продумать варианты объезда центральных улиц, – отметили в министерстве.

Напомним, что в 2019 году сборная Хабаровского края стала обладателем двух серебряных медалей чемпионата страны, бронзы Кубка России и 12 медалей всероссийских соревнований.



