О дорогах, ЖКХ, паводках и многом другом: Михаил Дегтярев провел прямой эфир в соцсетях

За время эфира главе региона поступило более тысячи обращений

Врио губернатора Хабаровского края провел прямой эфир в соцсетях. Михаил Дегтярев ответил на вопросы, которые волнуют жителей региона, а также поднял ряд важных проблем.

Практика показала: выбранный главой края формат обратный связи с жителями остается востребованным. В ходе своей прямой линии президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов тоже более активно использовать этот формат и выстраивать коммуникацию с населением. При этом в Хабаровском крае практика прямых линий и эфиров с главой региона в социальных сетях была внедрена практически сразу с момента начала работы Михаила Дегтярева в должности врио губернатора.

В ходе прямых линий глава региона узнает о проблемах, волнующие жителей, и прямо во время эфира пытается решить часть из них. За время прямого эфира врио губернатору поступило более тысячи обращений со всех районов региона. 668 вопросов требуют конкретных ответов, на часть из них врио губернатора ответил в ходе прямого эфира, с авторами остальных свяжутся в дальнейшем, чтобы проинформировать о том, как будет решаться та или иная проблема. Не одно обращение не останется без внимание. Каждая проблема, озвученная Дегтярёву в ходе его встреч с жителями края или прямых линий, берутся на контроль и в обязательном порядке решаются.

Большинство проблем, с которыми к главе региона обращались жители, касались состояния дорог, качества услуг и тарифов ЖКХ, общественного транспорта, работы местных властей. Это говорит о том, что люди действительно убеждены, что только Михаил Дегтярев может решить те или иные проблемы, навести порядок во многи сферах, как человек, показавший себя небезразличным и ответственным руководителем.

По отдельным вопросам решения принимались прямо по ходу прямой лини. Так, отвечая на вопрос подписчика по жалобе на работу общественного транспорта Хабаровска, глава региона отметил, что действующая схема движения в городе, принятая 20 лет назад, будет пересмотрена, и работа общественного транспорта значительно улучшится.

В ходе общения спользователями врио губернатора в очередной раз продемонстрировал свою принципиальную позицию в отношении вакцинации от коронавируса. Он назвал любые попытки развернуть принудительную вакцинацию недопустимыми и лично обещал разобраться с каждым случаем незаконных увольнений, когда основанием для этого стал отказ делать прививку. Так одна жительница края задала вопрос, почему увольняют без прививки? Это разве законно?

- Незаконно. Я хотел бы узнать, где вы работаете поподробнее. Мы свяжемся с вами, разберемся. По вакцинации, наверное, много вопросов. По вакцинации постановление Роспотребнадзор принял. Роспотребнадзор следит за эпидемиологической ситуацией по всей стране, за здоровьем граждан. Гражданам отдельной категории они предписали вакцинироваться. В том числе, чиновникам. У нас сейчас актив прививаются в правительстве, в администрациях. Берегите себя, делайте прививку. Так как сделал я, как сделали многие люди и себя защитили, - ответил губернатор.

Во время эфира был затронут болезненный для края вопрос состояния и ремонта дорог. Как отметил врио губернатора, темп строительства и ремонта дорог в Хабаровском крае будет расти. По словам Дегтярева, в последние годы поток федеральных средств на эти цели значительно сократился на фоне их неэффективного использования. В июне врио губернатора договорился с президентом Владимиром Путиным о возобновлении финансирования, сегодня договоры с подрядчиками и работы на проблемных участках возобновляются.

Нашла отражение в ходе прямой линии и тема подготовки региона к паводкам. Так врио губернатора рассказал о том, как происходит подготовка, а также подчернкул, что срок сдачи дамб к Комсомольске-на-Амуре будет выдержан. Объект будет сдан к 2024 году, работы на нем идут в круглосуточном режиме под прямым губернаторским контролем.

–Там есть график, есть финансирование. Просто гигантский проект, который не имеет аналогов в России. Работы там идут круглосуточно. Как только мы примем дамбу у строителей, установим батапорт. Он готов, зимой будем устанавливать, когда лед встанет. Мы облагородим дамбу в Хабаровске и обязательно соединим с набережной – до яхт-клуба можно будет проехать от Ерофей арены на роликах и на велосипеде, или прогуляться пешком.

Рассказал глава региона и о позитивных изменениях для бизнеса северных районов края. Тариф на электроэнергию для предприятий северный районов будет снижен и составит 5 руб 49 коп. за 1Квт будет тариф для предпринимателей с 1 января 2022 года в северных территориях края. Этого удалось добиться благодаря договоренностям о включении Хабаровского края в федеральную программу по выравниванию тарифов на электроэнергию, вопрос об этом прорабатывал врио губернатора в ходе своих рабочих поездок в Москву.

– Болезненный вопрос. Вы знаете, что у нас очень большой край. Мы приняли решение, и постановление правительства я подписал о снижении в этом году на 10% тарифов на тепло, это коснется тех, кто проживает в децентрализованной зоне теплоснабжения. Не от ТЭЦ получает тепло. А вы увидите снижение, я уверен, и пришлете мне в соцсетях фотографию платежек, - ответил губернатор.