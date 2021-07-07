Хабаровчане могут обезопасить себя тремя видами прививки

В Хабаровском крае эпидемиологическая ситуация по заболеванию новой коронавирусной инфекцией, по словам начальника отдела эпидемиологического надзора Татьяны Каравянской, расценивается как сложная

В последнюю неделю июня госпитализировано 311 человек, на 78% больше, чем за предшествующую. В течение последних восьми недель наблюдается стабильный рост заболеваемости инфекцией среди наиболее трудоспособного населения.

Как рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора, среди этой группы населения недостаточно активно проводится иммунизация. Хотя в крае в необходимом количестве имеется все три вида вакцин – «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Гражданин вправе выбирать, каким видом лекарственного средства обезопасить себя.

И неважно, выработаны ли у тебя антитела по отношению к коронавирусу. Как пояснила Татьяна Каравянская: «Согласно новейшим методическим рекомендациям от Минздрава РФ, если после перенесенного заболевания прошло более 6 месяцев, то независимо от результатов необходимо сделать прививку».

- Те граждане, что в свое время смогли получить прививку иностранными вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, не нуждаются в дополнительной вакцинации, - отметила Татьяна Каравянская. Но при наличии соответствующего сертификата.

Президент РФ Владимир Путин в ходе последней прямой линии поделился своим опытом вакцинации: «Исходил из того, что мне необходимо быть защищенным как можно дольше, поэтому принял для себя решение привиться «Спутником V». Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются этой вакциной. Прививка не опасна - у нас нет ни одного серьезного осложнения. У меня температура поднялась до 37,2. Ну и что? У дочки моей, она сделала тоже «Спутник V», температура была 37,5, правда. Тоже одни сутки, и все прошло».

Как сообщают специалисты, полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться от 35 до 42 дней. В течение этого периода нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заболеть коронавирусом, - маска, перчатки, дистанция, личная гигиена.

Как объяснила Татьяна Каравянская, иммунизация по эпидемическим показаниям как минимум 60% работников предприятий и организаций, связанных с взаимодействием с людьми, может способствовать кардинальному перелому по распространению заразы. К 1 сентября планируется провести поголовную вакцинацию студенчества.

Кроме обязательной вакцинации, будет действовать еще ряд ограничений - проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий осуществляется с очным количеством участников не более 10 человек. Но не везде - кинотеатры и кинозалы, театры, филармонии, дома культуры продолжат работать с 50% загрузкой зрительных залов.

По состоянию на 5 июля 2021 года 171109 жителей Хабаровского края получили защиту от COVID-19. По стране только на лечение больных в стационарах ушло около 183 миллиардов рублей, на тестирование - 108 миллиардов. Берегите себя, не болейте!

Эдуард Попов