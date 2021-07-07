В Хабаровском крае открываются школьные лесничества

В настоящее время перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания новому поколению. Человеку необходимы новые знания и новая система ценностей, которые, безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства.

И вот в среднеобразовательной школе села Ильинка открылось «школьное лесничество». По задумкам организаторов, оно будет формировать у учащихся навыки правильного природопользования, а также давать возможность ребятам получить профессиональные знания и опыт в области лесоводства бесплатно.

Как говорится, все новое - это хорошо забытое старое. Ведь в прошлом были достойные примеры массовых движений, таких как «Зеленый патруль» или «Юные натуралисты», и различные выходы на природу - туристические походы, слеты и т.п. Все это прекратилось по многим причинам, одна из них - финансовое изменение в лесном законодательстве, произошедшее в 2007-м.

Стоит понимать, что после окончания школы в лесное хозяйство из двадцати человек пойдут работать два-три. Но остальные будут знать лес, любить его и никогда не допустят того, чтобы ему нанесли вред. Сейчас в лесничестве занимаются уже 20 ребят. Пройдет 10 лет, через школьное лесничество пройдут 200 человек.

И это будут те люди, которые не бросят в лесу окурок, не оставят горящий костер, не разорят муравейник, не свезут в лес бытовой мусор. Такими они будут воспитывать и своих детей. Тогда, может, через десять-пятнадцать лет у нас в стране изменится отношение к лесу, природе, экологии. Были бы школьные лесничества в каждом районе, по всей России, лучше было бы всем нам, потому что главная задача таких организаций - научить детей понимать и любить лес, родную природу, свою Родину.

Анастасия Григорьева

Людмила Серафимовна Тарасова, которой поручили заниматься школьным лесничеством, преподает биологию и химию. Но не только это определило выбор кандидата на работу с юными лесоводами.

- У нас летняя полевая практика начинается со школьного лесничества. Начинаем немножко не так, как положено, по-хорошему нужно было начать 1 сентября. В программе 9 модулей, один мы выделили на лето, чтобы ребята уже начали погружаться в природу, - говорит педагог.