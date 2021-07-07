Новая модельная библиотека откроется в Мухене в этом году

Новая библиотека и отремонтированный зрительный зал откроются в этом году в поселке Мухен района им. Лазо. Модернизация ведется по нацпроекту «Культура». Ход работ проинспектировали представители министерства культуры края.

Модельная библиотека в Мухене создается на базе Библиотечного координационного центра. На эти цели учреждению выделено из федерального бюджета 5 млн рублей. На сегодняшний день отремонтирована кровля, заменены оконные витражи. Параллельно ведется благоустройство центрального входа с учетом посещения учреждения людьми с особенностями здоровья. Также завершается косметический ремонт помещений – покрашены потолки и стены, оборудован запасный выход, установлено освещение.

1 июля началась поставка и сборка мебели, размещение книжного фонда, подключение оборудования и компьютерной техники. Торжественное открытие модельной библиотеки запланировано на конец августа – начало сентября.

– В первую очередь, благодаря модернизации, будут расширены виды библиотечных услуг, предоставляемых населению, особенно детям, подросткам и молодежи, что позволит организовать семейный и интеллектуальный досуг. Новое учреждение обеспечат высокоскоростным интернетом для работы с различными автоматизированными системами и подключения к ресурсам Национальной электронной библиотеки, – отметила первый заместитель министра культуры края Марина Лоскутникова.

Также представители профильного ведомства посетили в Мухене Дом культуры. В этом учреждении проводится капитальный ремонт зрительного зала. Здесь выполнены работы по утеплению, звукоизоляции, замене кресел и покрытия пола, оборудованию системы современного освещения зала, что создаст комфортные условия для пребывания в нем посетителей. Всего на капитальный ремонт выделено 12,5 млн рублей, из них 10,5 млн – из федерального бюджета. Завершение работ запланировано на август.

Отметим, в этом году в рамках нацпроекта «Культура» капитальный ремонт также прошел в Доме культуры Чумикана Тугуро-Чумиканского района. Ведутся работы в селе Богородское Ульчского района. Всего на ремонтные работы предусмотрено 25,5 млн рублей. Из них: 21,4 млн – федеральные средства, 4,1 млн рублей – средства краевого бюджета. На модернизацию библиотек предусмотрено 15 млн рублей. Помимо района им. Лазо переоборудование также пройдет в библиотеке в Нанайском районе.



