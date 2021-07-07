В Хабаровском крае на выборы заявилось много «эксов»

Нынешние политические кампании насыщены кандидатами с приставкой «экс»: экс-коммунисты, экс-либерал-демократы, экс-чиновники…

В 90-е среди детей была популярна игра «сифа» (старшему поколению она известна как «салочки»). Прошли годы – теперь дяди и тети играют в СИФа, разумеется, в несколько более крупных масштабах.

Антон Фургал таки решил идти в депутаты Госдумы по избирательному округу №70. Продолжать дело отца, говорит. «Иронично», как сказал бы один известный усатый бесогон. Ибо Сергей Иванович, просидев 11 лет в федеральном парламенте, был автором всего трех законов, включая такой важный, как «Об исчислении времени». Остальные 14 законопроектов он разработал в соавторстве.

Нетрудно посчитать, что при таком раскладе КПД Фургала-младшего, который стремится продолжать бездел… ой, то есть дело отца, равняется полутора законам в год.

Петровлэнд

Еще один «птенец гнезда Сергеева» Елена Грешнякова наконец нашла ту катапульту, которая может зашвырнуть ее в Госдуму. Сенатор после ухода из ЛДПР стала кандидатом от Российской партии пенсионеров. «Иронично», как сказал бы один известный всесоюзный барин. Ибо либерал-демократы, в чьих рядах тогда находилась Грешнякова, абсолютно никак не сопротивлялись принятию пенсионной реформы (а во втором чтении один и вовсе проголосовал «за»).

Нет, жириновцы, конечно, возмущались (включая Елену Геннадьевну): что-то требовали, делали заявления и трясли кулаками. Но реально противостоять они не пожелали. Слова важнее дел.

А между тем в стане катающихся на плечах Фургала прибыло. Сонм пополнил Андрей Петров, бывший заместитель начальника управления лесами Хабаровского края. Ранее он был лидером регионального отделения партии «Зеленые» и регулярно куда-нибудь баллотировался. В 2016 году – в хабаровскую городскую думу (отказ в регистрации), в 2018-м – в губернаторы нашего региона, на следующий год – в краевую Закдуму. И везде облом!

Андрей Петров

Видимо, поняв, что никому он, такой красивый и радеющий за природу, не нужен, Петров решил, что называется, хайпануть на распиаренной теме. Он записал ролик, где потребовал возвращения Сергея Фургала в Хабаровский край. В противном случае, пугал Петров, он сделает свою республику с президентом и парламентом.

Теперь экс-чиновник (уволен из правительства в 2020 году) намерен баллотироваться в Госдуму. Пока неизвестно, от какой партии. Бывший «зеленый» не уточнил, собирается ли он в случае победы строить Петровлэнд (Петровию?), используя ресурсы нижней палаты парламента РФ. Фургала-то так и не вернули…

Кто все эти люди?

Не только бывшие либерал-демократы и «зеленые» хотят попасть в думы. Оксана Подкорытова и Дмитрий Бакалов – бывшие члены КПРФ, помощники депутата Закдумы и не менее бывшего члена КПРФ Максима Кукушкина, заявили о намерении баллотироваться в городской и краевой парламенты. Парочка известна жителям нашего города только тем, что в июне организовала митинг против политического беспредела.

Также в Закдуму Хабаровского края выдвигаются Светлана Изотова (КПРФ), Эльвира Кускова («Новые люди»), Виктор Шишкин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и т.д. От «Яблока» в Госдуму идут Марина Железнякова, Виктор Федореев и Сергей Полторак.

Честно говоря, даже не представляю, на что рассчитывают эти люди, учитывая их нулевую и около-нулевую известность. Кто за них будет голосовать? Эльфы, гномы, хоббиты, поляки?

«Вы в самодеятельности участвуете?» – «Участвую. Зачем я соврал, что участвую, я ведь не участвую…»

Гнойный тоже хочет в думу

«На губернаторскую кампанию в Хабаровском крае заявились региональные отделения восьми политических партий, - рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко. - Семь из них уже представили в краевую избирательную комиссии документы для выдвижения своих кандидатов (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», Российская партия пенсионеров, Российская экологическая партия «Зеленые», «Родина», «Новые люди»). Ждем «Зеленый альянс».

Возможно, Кузьменко перепутал и имел в виду партию «Зеленая альтернатива». Такая действительно есть. Организация намеревалась выдвинуть в депутаты Госдумы таких достойных граждан, как стилист Сергей Зверев, рэпер Гнойный и певица Виктория Дайнеко (в качестве каламбура можно вставить шутку из КВН: «У нас что, в стране уже дайнеки кончились?»).

Хорошо, что не от нашего края – свят, свят… Но из данной почтенной публики только Зверева худо-бедно можно назвать экоактивистом (протестовал против строительства китайского завода на озере Байкал).

В губернаторы же Хабаровского края баллотируются Михаил Дегтярев (ЛДПР), Микаел Багдасарян (Российская экологическая партия «Зеленые»), телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), главный местный коммунист Петр Перевезенцев (КПРФ), журналист Владимир Чернышов («Новые люди»), председатель правления реготделения выдвинувшей его партии Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и бизнесмен Бабек Мамедов («Родина»). А личности этих кандидатов мы отдельно разберем в одной из последующих публикаций.

Андрей Канев

Фото из открытых источников